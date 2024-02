Medvedev: «Det må bli Kyiv»

MER MILITÆR STØTTE TIL UKRAINA: Danmark har inngått en tiårig sikkerhetsavtale med Ukraina om militær støtte. – Ord skaper ikke fred, og tid hjelper ikke Ukraina. Kun handling teller på slagmarken, uttalte statsminister Mette Fredriksen på pressekonferansen torsdag. Ifølge NTB skal avtalen blant annet inneholde F-16 jagerfly, gjenoppbygging av byen Mykolaiv og reformarbeid i Ukraina. Fra før har Tyskland, Frankrike og Storbritannia inngått lignende avtaler. Forrige uke bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) overfor NTB at også Norge planlegger å inngå en sikkerhetsavtale med landet.

Ved siden av sikkerhetsavtalen, forsyner Danmark også Ukraina med militært materiell verdt omtrent 2,5 milliarder norske kroner. I pakken skal det inngå 15 000 artillerigranater, pansrede kjøretøy som kan rydde miner, droner og penger til luftvern. Parallelt stemte den tyske forbundsdagen torsdag for å forsyne Ukraina med «ytterligere, nødvendige langdistanse våpensystemer og ammunisjon», men det er uenighet blant de regjerende politiske partiene som fremmet forslaget om det også innebærer leveranser av krysserraketten Taurus. Et forslag fra opposisjonen om eksplisitt å forsyne Taurus-rakettene ble torsdag nedstemt med overveldende flertall. President Volodymyr Zelenskyj ba Tyskland om Taurus-rakettene allerede i mai i fjor, men forbundskansler Olaf Scholz har nølt med å godkjenne rakettene, som kan treffe mål 500 kilometer unna med stor presisjon, av frykt for at de vil bli brukt til å ramme mål på russisk territorium.

____________

PS! Siste utgave av vårt papirmagasin sendes med posten til alle abonnenter denne uka. Vil du bli en av dem – klikk her (kun kr. 100,- per måned og ingen bindingstid).

____________

«DET MÅ BLI KYIV»: I en seanse med russisk presse sa Russlands tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev at han mente Russland ikke burde stoppe krigføringen mot Ukraina før landet har tatt hovedstaden: «Vil det bli Kyiv? Sannsynligvis ja. Det må bli Kyiv. Hvis ikke nå, så etter noe tid. Av to grunner: Den første er at Kyiv er en russisk by. For det andre er den en eksistensiell trussel mot Den russiske føderasjon.» Det melder flere internasjonale medier og den russisk-statlige nyhetskanalen TASS torsdag.

Medvedev, som er nestleder i Russlands nasjonale sikkerhetsråd, mente denne trusselen var «internasjonal» fordi Kyiv ble styrt av en «internasjonal brigade av Russlands fiender, ledet av USA». I et annet klipp omtalte han også kystbyen Odesa ved Svartehavet som «vår russiske by» og ba den om å «komme hjem». Om den russiske helikopterpilot-dissidenten Maxim Kuzminov som ble funnet skutt i Spania forrige uke, kommenterte han kort: «En hund dør en hunds død».

____________

NYE ISRAELSKE ANGREP PÅ RAFAH: Israelske rakettangrep skal i natt ha jevnet en moské og flere boliger med jorden, og flere personer skal ha blitt drept og såret. Ifølge vitner Reuters har snakket med er angrepet et av de verste hittil på byen der over halvparten av Gazas innbyggere nå oppholder seg. Rundt 1,4 millioner palestinere har søkt tilflukt i Rafah, de fleste i telt, etter at israelske myndigheter ba folk om å trekke sørover på Gaza i starten av offensiven mot Hamas i oktober.

Israel har de siste ukene imidlertid intensivert angrepene mot byen på grensen til Egypt forut for det man antar er en større bakkeoffensiv for å hente ut Hamas-soldater som skal oppholde seg der. 12. februar gjennomførte det israelske forsvaret en operasjon i Rafah for å befri to gisler, der palestinsk TV meldte at 74 sivile palestinere ble drept. Ifølge palestinske helsemyndigheter har nå minst 29 410 personer blitt drept i de palestinske områdene siden starten av krigen.

____________

KJØPER JAKTOMRÅDE I SVERIGE: Aker med hovedeier Kjell Inge Røkke har kjøpt en jakteiendom i Sverige for 200 millioner svenske kroner, melder E24. Henvålen Fjällgård i Herjedalen kommer med møte- og konferansesenter og et skogsområde på 100 000 mål. Til E24 uttaler kommunikasjonsdirektør Atle Kigen at selskapet ser på kjøpet som en langsiktig investering: – Det er i Akers interesse å legge til rette for møteplasser, der også vår hovedeier og styreleder Kjell Inge Røkke kan delta uten tidsbegrensninger. (Røkke har et begrenset antall dager han kan oppholde seg i Norge etter at han meldte flytting til Sveits i 2022).

8. februar avslørte E24 at styret i Norsk Industri i fjor høst sa opp leieavtalen med en hytte og et jaktterreng på Hardangervidda etter at de ble kjent med at tidligere direktør Stein Lier-Hansen hadde brukt millioner av kroner der for å pleie forretningsforhold. – Denne typen relasjonsaktivitet med jakt og fiske er langt fra det Norsk Industri ønsker å være forbundet med. Slik aktivitet har lite for seg, og aller viktigst er det en lite transparent måte å drive næringspolitisk virksomhet på, uttalte styreleder Ståle Kyllingstad da til E24.