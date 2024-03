MDG endrer standpunkt og vil stemme for å gi arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) «sterk kritikk» for hennes håndtering av egen habilitet mens hun var kunnskapsminister. Det bekrefter medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Lan Marie Berg (MDG), onsdag. Berg begrunner skiftet med at Brenna «ikke har vært helt sannferdig i møte med komitéen»: – Det er svært alvorlig fordi det har gjort kontrollkomiteens arbeid vanskeligere i vurderingen av hennes sak, og fordi vi er avhengig av god og sannferdig informasjonsflyt mellom Stortinget og regjeringen, uttaler hun til NRK.

Onsdag forrige uke innstilte et flertall i kontrollkomitéen at det er «kritikkverdig» at Tonje Brenna i sin tid som kunnskapsminister var inhabil ved tildelingen av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, og ved utnevnelsen av Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret. Et mindretall bestående av Høyre og Frp var for å gi Brenna «sterk kritikk» av dette. Etter at Dagens Næringsliv samme formiddag avslørte at Brenna hadde sittet på mer informasjon om Wergelandsenterets samarbeid med Utøya AS enn det som tidligere var kjent, forbeholdt MDG seg retten til å endre standpunkt i saken.

KrF skal også vurdere å endre standpunkt til «sterk kritikk», mens SV og Venstre sikrer flertall for den mildere formuleringen, ifølge NRK. Stortingets plenum skal stemme over habilitetssakene imorgen, tirsdag 5. mars.

UHELDIG TIDSPUNKT» LIKE FØR JUL: En av svineprodusentenes interesseorganisasjoner, Norsvin, ville i 2020 «på det sterkeste anmode» Mattilsynet om ikke å publisere rapporten fra et toårig tilsynsprosjekt i svinenæringen på den planlagte datoen den 20. desember. «20. desember er et svært uheldig tidspunkt», skrev Norsvin. Mattilsynet utsatte publiseringen av rapporten til 17. januar året etter, men avviser overfor Filter Nyheter at det hadde sammenheng med oppfordringen fra næringsaktøren og viser til at hele prosjektet ble utsatt av ulike årsaker.

Dyrevernsaktivistene i Nettverk for dyrs frihet mener derimot dette er et av flere eksempler på «sjokkerende tette koblinger» mellom næringa og Mattilsynet. Talsperson Tor Grobstok tror dette skyldes at Mattilsynet står i et krysspress i sitt mandat om både å opprettholde tilliten i norsk landbruk, samtidig som det skal slå ned på dårlig dyrevelferd. Les artikkelen her!

Samtidig forteller en grisebonde som fikk 25 000 kroner i bot om hvorfor han mener han bare hadde «veldig utur» med tidspunktet inspektørene dukket opp på gården hans. Mattilsynet fattet hastevedtak om avlivning av tre av grisene hans på grunn av halebiting som hadde utsatt grisene for «unødvendig lidelse og smerte». Ifølge bonden er dette et problem «absolutt alle» svineprodusenter strever med daglig: «Å forhindre halebiting er noe vi jobber med i næringa hele tiden. Men det som er så rart er at det kan være nok med et væromslag, da må du være våken og passe på. Det kan være nok til at det skjer ett-eller-annet», forteller bonden. Les hele intervjuet her.

245 DAGER IGJEN: En fersk meningsmåling fra anerkjente Siena College hos New York Times viser hvor dypt 81 år gamle Joe Bidens alderdomssvekkelse stikker hos dem han er avhengig av å mobilisere til valgurnene i november:

61 prosent av amerikanerne som stemte på Biden i 2020 mener nå at han er for gammel til å være en effektiv president. Mer dramatisk: 19 prosent av hans egne velgere fra forrige valg mener alderen er et så stort problem at han ikke er i stand til å håndtere det å være president i det hele tatt. Målingen kan være et tegn på at Republikanernes har lykkes med sin nylige intensivering av strategien med å framstille Biden som nær dement.

Skepsisen til Bidens alder ser ut til å være økende, og er stor uavhengig av velgernes alder, kjønn, etnisitet og utdannelse, poengterer New York Times. Samtidig er bekymringen for Trump (78 år før valgdagen) liten blant Republikanerne – bare én prosent av hans 2020-velgere mener alderen gjør ham ute av stand til å være president.

PUBLISERTE SENSITIV FORSVARSDISKUSJON: Tysklands ambassadør til Russland har i dag vært inne på teppet i Kreml og blitt avkrevd en forklaring på det lekkede lydklippet som russiske medier publiserte i helga – angivelig en diskusjon mellom tyske forsvarstopper om å bistå Ukraina med våpen og, mer brennbart, et angrep på ei bru på den okkuperte Krym-halvøya. Den tyske forsvarsministeren, Boris Pistorius, anklaget i helga russerne for å drive en destabliserende informasjonskrig mot det tyske samfunnet og har startet etterforskning av om russerne driver avlytting. Kremls talsmann Dmitrij Peskov sier til pressen i dag at lydopptaket avslører hvordan Bundeswehr diskuterer «substansivt og konkret» angrep på det han kaller russisk territorium.

