McConnell med snuoperasjon – Neppe nok støtte til Ukraina-pakke

UKRAINA-STØTTEPAKKEN SOM partiene i USA hevdet å være enige om i går, vil kanskje ikke komme seg forbi den første, prosedyremessige avstemningen i Senatet i morgen. Det republikanske partiets leder Mitch McConnell (81) skal ha i lukkede møter ha anbefalt sine partifeller å stemme nei når lovforslaget trenger støtten fra minst 10 av dem for å avansere i systemet. McConnell skal ha vist til at oppslutningen om partiet ser ut til å være i fritt fall når han snudde seg mot støttepakka han hadde stått og promotert bare timer tidligere.

Støttepakken, som er nødvendig for forsvaret av det invaderte landet og også omfatter overføringer til Israer og andre av USAs allierte, er knyttet til innstramminger i USAs grensekontroll etter krav fra McConnell og hans parti, men går ikke langt nok for ytre høyre-fløyen, motarbeides av Donald Trump (som på et tv-show i natt kalte den «en gave til Demokratene») og har uansett minimale muligheter til å få flertall i Representantenes hus. AP News/The New York Times

NASJONALFORSAMLINGEN I SENEGAL har vedtatt at presidentvalget skal avholdes 15. desember. Den tidligere kunngjorte utsettelsen, og politiets hardhendte respons på protestbevegelsen, truer landets image som e...