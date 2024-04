Matvareleveranser til Gaza truet

– Vi som har hjelpearbeidere inne i Gaza er sjokkert over at israelske kampfly angrep en hjelpekonvoi som våre kolleger i WCK hadde informert israelerne om og som var tydelig markert, uttaler generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen til NRK etter det israelske angrepet sentralt i Gaza sent mandag. Sju medarbeidere i den USA-baserte hjelpeorganisasjonen World Central Kitchen (WCK) er tirsdag morgen bekreftet drept i angrepet. Blant dem skal være en polsk, en australsk, en kanadisk-amerikansk, en palestinsk og tre britiske statsborgere. De drepte befant seg i to pansrede kjøretøy merket med hjelpeorganisasjonens logo på vei fra et varelager der de hadde levert 100 tonn matdonasjoner, opplyser WCK, som innstiller alt arbeidet på Gaza inntil videre. Det israelske forsvaret, som ifølge WCK var informert om hjelpearbeidernes reiserute, har uttalt at de vil etterforske hendelsen.

Angrepet risikerer å sette i spill en nyopprettet sjøkorridor via Kypros, støttet av blant andre USA og De forente arabiske emirater, for å forsyne Gaza med sårt tiltrengte matleveranser.Det skriver The Guardian. En talsperson for kypriotiske myndigheter uttalte tirsdag at skip hadde returnert til Kypros med 240 tonn mat, etter at leveransene i Gaza ble avbrutt etter angrepet. Siden Israels offensiv startet 7. oktober har det vært store utfordringer med å få fraktet nok mat inn på Gazastripen med lastebiler gjennom de israelske grensekontrollene, og FN har uttalt at minst 576 000 personer i Gaza nå er på randen av hungersnød. Human Rights Watch og EUs utenrikssjef Josep Borrell har anklaget Israel for å bruke utsulting av sivilbefolkningen som et krigsvåpen og FNs kommissær for menneskerettigheter Volker Türk har vurdert det som «plausibelt» at Israel bruker en slik taktikk, noe som i så fall utgjør et klart brudd på folkeretten.

MENER BIDEN ER VERST: Konspirasjonsteoretikernes presidentkandidat, Robert F. Kennedy Jr., får mye motbør etter at han i går argumenterte for at Joe Biden er en større trussel mot demokratiet enn Donald Trump. Bakgrunnen er at vaksinemotstanderen Kennedy klager over amerikanske myndigheters innsats mot medisinsk feilinformasjon i sosiale medier.

Kennedy stiller som såkalt uavhengig kandidat, altså utenfor de etablerte partiene, og har ingen mulighet til å vinne presidentvalget. Men fordi svært få stemmer kan avgjøre Biden/Trump-duellen i vippestatene er det reell fare for at en tredjekandidat kan påvirke utfallet. Kennedy har – mye på grunn av familienavnet – oppsiktsvekkende høy oppslutning blant unge velgere på noen målinger, og det er ventet at valgkampstabene til både Biden og Trump vil jobbe for å diskreditere ham før høsten. Det er 216 dager igjen til valget.

«USYNLIGE HENDER ER FARLIGE HENDER»: I dag er første dag av ankesaken til den såkalte politivoldsaken, etter at en politimann høsten 2022 banket opp hovedfornærmede Kevin Simensen på en Esso-stasjon i Kongsberg. Politimannen ble frikjent på alle punkter i Buskerud tingrett etter at Spesialenheten for politisaker tok ut tiltale, og i Borgarting lagmannsrett vil han igjen argumentere for at voldsbruken var nødvendig med advokat John Christian Elden som forsvarer.

Den tiltalte politimannen forklarte i retten i dag at han hadde møtt Simensen tidligere på kvelden under et annet oppdrag og at Simensen da ville hilse på dem: «Det er ikke uvanlig at folk som har vært borti politiet tidligere vil hilse, for å markere seg. Da vi satte oss i bilen igjen kalte jeg ham et kokainhue overfor kollegaen min. Det handlet om hvordan han oppførte seg. En arrogant kongeadferd». Han forklarte ifølge NRK at Simensen sto med henda i lomma og at politiet har vært instruert om at «usynlige hender er farlige hender». Ifølge politimannen er de trent opp til å fortsette med maktbruken til de oppnår ønsket effekt, som i dette tilfellet var pågripelse: «Jeg slo flere ganger, men det hadde ingen virkning. Han fortsatte å kjempe imot. Krøp rundt og prøvde å få en mulighet», sa den tiltalte. Ifølge Dagbladet forklarte han også at dette er første gang han har mistet hukommelsen fra noe som har skjedd i tjeneste på grunn av stress.

SKOLESKYTING I FINLAND: En tolv år gammel skoleelev er pågrepet etter at en jevnaldrende elev er drept og to skadet i skyteepisoden på en skole i Vanda utenfor Helsinki i Finland i dag. Både skyteren og ofrene tilhørte samme skoleklasse, melder finsk politi, ifølge SVT. Landet er naturlig nok i sjokk, og president Alexander Stubb er blant dem som har uttrykt sin medfølelse med den drepte elevens nærmeste.

I nordisk sammenheng har Finland en dyster skoleskytingsstatistikk: To ble drept i Rauma i 1989, ni i Jokala i 2007 og elleve i Kauhajoki i 2008 (inkludert gjerningspersonene, som i de to siste tilfellene tok eget liv).

