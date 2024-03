Massedød truer – Israel vil stanse pålegg om nødhjelpsforsyninger

MENS FNS GENERALSEKRETÆR Antonio Guterres sier umiddelbare inngrep er nødvendig for å unngå en menneskeskapt hungerskatastrofe i Gaza, og en FN-støttet organisasjon som overvåker matvaretilgangen sier massedød er nærstående, anmoder Israel den internasjonale straffedomstolen om ikke å beordre dem om å legge til rette for flere nødhjelpforsendinger. Israelske myndigheter argumenterer med at et slikt pålegg ville være «moralsk frastøtende».

Samtidig gjenopptar Israel og Hamas indirekte forhandlinger om våpenhvile i Qatar. En israelsk delegasjon ledet av Mossad-sjef David Barnea er på plass i Doha for samtaler som er ventet å ta minst to uker. Det er over en måned siden partene sist forsøkte seg på detaljerte samtaler om våpenhvile og løslatelse av gisler.

USAs utenriksminister Antony Blinken reiser til Midtøsten med mål om å bidra til både våpenhvile og mer humanitær hjelp, med møter i både Saudi-Arabia og Egypt onsdag og torsdag. USAs president Joe Biden har bedt Israels statsminister Benjamin Netanyahu om å sende en delegasjon til Washington DC for å diskutere hvordan en israelsk invasjon av Rafah kan unngås.

Harde kamper pågår nær og i Shiva-sykehuset i Nord-Gaza, der IDF sier de har drept 20 militante Hamas-medlemmer. Reuters/Axios/Al Jazeera/