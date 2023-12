EMMANUEL MACRON FORSVARER en kontroversiell innstramning av landets innvandringspolitikk som «et skjold vi har manglet». Det skjer i et tv-sendt intervju fra presidentpalasset i Paris. Vedtaket som ble gjort i det franske parlamentet denne uka innebærer blant annet reduserte innvandringskvoter, nye restriksjoner på statsborgerskap til fransk-fødte barn av innvandrere som har kommet uten innreisetillatelse, og at nyankomne må vente lenger på å bli kvalifisert til å motta sosialhjelp. – Kampen mot irregulær innvandring er ikke en sak bare for høyresiden. Bor du i et område som ikke opplever slike problemer kan du alltids si «uff, dette er ikke bra», men bor du i et arbeiderklassestrøk som berøres av dette, er du tilhenger av denne loven, sier Macron.

Macron spinner den nye politikken som et tap, snarere enn et knefall for ytre høyre-krefter og avviser at regjeringen er i krise selv om en hans statsråder – helseminister Aurélien Rousseau – har gått av i protest. AFP/The Guardian/Le Monde

DEN ISRAELSKE HÆREN sier angrepene på Gaza intensiveres og har beordret store deler av byen Khan Younis på den sørlige delen av territoriet evakuert. Mer enn 140 000 internt fordrevne palestinere skal ha søkt tilhold i byen.

Det skjer mens USAs president Joe Biden medg...