Dette er Filter Kaffe! Hver morgen mandag til fredag står vi opp tidlig, fyrer opp kaffemaskinen og sammenstiller det viktigste som skjedde mens du sov. Bli abonnent her.

EMMANUEL MACRON SIER HAN IKKE utelukker at Ukrainas europeiske allierte kan sende sine soldater inn i landet for å bidra til forsvaret mot Russland. Det skjer i kjølvannet av den franske presidentens hurtig innkalte Ukraina-konferanse med rundt 20 av kontinentets politiske ledere – deriblant den tyske kansleren, polske presidenten og britiske utenriksministeren, men representanter på lavere nivå fra USA og Canada – for å gi ukrainerne en «ny start» og hamre inn budskapet om at hele kontinentets sikkerhet står på spill.

Macron understreker at det ikke foreligger noen enighet om et slikt grep per i dag, men også at «mange av dem som i dag sier det aldri vil bli sendt soldater, er blant dem som for to år siden sa det aldri ville bli sendt stridsvogner, kampfly eller langdistanseraketter». Den slovakiske statsministeren Robert Fico, kjent for sin forholdsvis Kreml-vennlige linje, er sitert på at flere Nato- og EU-land nå vurderer å bidra med støvler på bakken i Ukraina.

Jonas Gahr Støre sier møtet i Paris bekreftet at viljen til å støtte Ukraina fortsatt er sterk. Le Monde/