Lyn, kraftig regn og vind: Ekstremværet har ankommet Sverige

EKSTREMVÆRET «HANS» HAR NÅDD Sverige, med store nedbørsmengder, kraftig vind og hyppige lyn særlig i nordre Värmland og Dalarna. I Jönköping i Småland har et fortau og deler av en bilvei rast ut som følge av regnet, og i Söderköping i Östergötland ble musikkfestivalen Diggiloo i går kveld brått avbrutt på grunn av faren for lynnedslag (musikken ble avbrutt med ordene «vi ber dere rolig og behersket, men med ganske rask takt, forlate området»). Flere steder sperrer trær for veier, og en rekke fly og fergeavganger er kansellert. To fly som skulle til Stockholm og Gøteborg ble i går kveld omdirigert til Gardermoen.

Svenske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for tirsdag og onsdag. I Norge er det rødt varsel for flom og skred allerede fra mandag ettermiddag. Statsforvalteren i Innlandet, fylket som ifølge meteorologene kan bli hardest rammet, har satt krisestab; NHO oppfordrer til hjemmekontor i dag og energiselskaper tapper ned vannmagasiner for å unngå oversvømmeler. Expressen/SVT/NRK/Dagbladet

LUFTROMMET OVER NIGER er stengt som følge av den regjerende militærjuntaens frykt for en militær respons på at de har ignorert