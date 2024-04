LOs sjeføkonom slår tilbake: – Oppskrift på økt ulikhet og mistillit

Lønnsoppgjøret i frontfagene er i gang, og partene har satt frist til 6. april for en enighet, om de skal unngå streik.

LO er klar i sin tale – økt kjøpekraft er jobb nummer én.

Men flere økonomer advarer mot høy lønnsvekst når partene nå forhandler om ny avtale. De frykter det vil ha negativ påvirkning på inflasjonen og kan føre til at styringsrenten forblir høy i lang tid fremover.

LOs representantskap vedtok i februar at økt kjøpekraft er hovedprioritering i årets lønnsforhandlinger. Foto: LO

Professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole, Ola Grytten, sier til TV 2 at Norges Bank er livredde for at folk skal få enda mer å rutte med når inflasjonen allerede er høy.

– Det kan være farlig, fordi det kan føre til enda mer inflasjon, sier Grytten til TV 2.

Også NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker er kritisk til en høy reallønnsøkning. I en kommentar i NRK skriver hun at en lønnsvekst på over 5 prosent åpenbart vil forsinke rentekuttene.

STYRINGSRENTE: Norges Bank har gradvis økt styringsrenten med et mål om å dempe prisveksten. Foto: Espen Schive

Mener inflasjonen kommer fra utlandet

Nå slår sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, tilbake mot eksperter som advarer mot sterk reallønnsøkning i forhandlingene.

– Isolert sett påvirker kjøpekraften innenlands inflasjon, men den inflasjonen vi sliter med i Norge kommer fra utlandet. Arbeiderne har fått kraftig redusert kjøpekraft de siste årene, likevel har vi fått inflasjon.

Han tror ikke økt kjøpekraft vil hindre inflasjonen å falle og dermed flere renteøkninger.

– Vi kan ikke bekjempe importert inflasjon ved å straffe folk flest her i Norge. Det blir å rette virkemidlet inn mot feil årsak, sier Bjørnstad.

– Til dels ganske risikabelt å mene

LO-økonomen kaller analysen for en feilslutning og til dels risikabel.

– De rådene bygger på feil analyse og det er til dels ganske risikabelt å mene at arbeidstakerne ikke skal ta del av den sterke lønnsomheten som industrien nå opplever.

– Det mener jeg er en oppskrift på økt ulikhet og mistillit, og fare for at modellen vår blir utfordret, sier Bjørnstad.

LO-økonomen understreker at inflasjonen fra utlandet også har bidratt til gevinst i industrieksporten.

– Da skulle det bare mangle at arbeiderne fikk ta del i den sterke veksten som pågår i industrien, sier han og advarer Norges Bank:

– Om Norges Bank straffer lønnsoppgjøret med renteøkning, vil det være svært alvorlig for tilliten og ansvarligheten som partene i det norske arbeidslivet faktisk står for, sier han.

Økonomiprofessor: – Fornuftig å heve renta med lønnsøkninger

Økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Halvor Mehlum, sier til Filter Nyheter at en reallønnsøkning vil påvirke inflasjonen.

– Det er sant at store deler av inflasjonen er importert fra andre land, men lønninger er en stor del av bedrifters kostnader, sier han og fortsetter:

– Mange varer som omsettes i Norge i dag er produsert innenlands, så prisene på frisør, restaurant og dagligvarer vil gå opp om lønningene øker.

Han understreker at sentralbankens oppgave er å sørge for at styringsrenten stemmer overens med den økonomiske situasjonen.

– Da blir det fornuftig å sette opp styringsrenta med lønnsøkninger.

Reagerer på at inflasjon blir brukt som argument

Mehlum stusser likevel over at inflasjon blir brakt opp som det viktigste i diskusjonen om årets lønnsoppgjør.

– Det er påfallende at debatten i forhandlingene så ensidig handler om inflasjonen. Det er ikke sånn at god økonomisk utvikling er ensbetydende med lav inflasjon, god økonomisk utvikling er når folk kan leve gode liv og da er bedret reallønn avgjørende.

– Vil høyere lønn da gjøre vondt verre?

– Det spørs hva målet er, sier han og fortsetter:

– Om du kun er opptatt av lav inflasjon, så vil høyere lønn være negativt. Men hvis du er opptatt av folks kjøpekraft, noe de fleste bør være, så mener jeg nei.

Etter flere år uten reallønnsvekst og god inntjening i norsk økonomi, da særlig i industrien, mener Mehlum det er riktig av arbeiderne å be om en reallønnsøkning.

– Det går veldig bra i industrien, men likevel har arbeiderne fått en reallønnsnedgang på grunn av høy inflasjon. Det er da ikke riktig at arbeiderne skal fortsette å ta regningen for å få bukt med inflasjonen.

LO-økonom Roger Bjørnstad frykter at rådene og advarslene fra økonomer har politiske implikasjoner.

– Jeg mistenker at det skapes et narrativ i media om at lønnsoppgjøret vil skape et problem for inflasjonen. Jeg vil ikke si at motivet for dette er politisk, men det har i hvertfall politiske implikasjoner.

