Listetopp i valget erklærte seg som nazist i fjor: Joachim (32) dyrker hat mot jøder, «negre» og «sodomitter»

Da elektroingeniøren Joachim Smørdal Haug (32) fra Kongsberg 3. november 2022 logget seg på partiet Alliansens kanal på chatplattformen Telegram, kunngjorde han at han hadde søkt om å bli medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM).

DNM er en voldsfremmende nazistisk organisasjon som hyller Adolf Hitler og romantiserer terrorisme.

«Har selv sendt inn søknad til DNM og fått svar. Er så lei av andre som alltid råder meg til å ta avstand fra DNM. De er det største og mest seriøse alternativet for nordboere. (…) Man vinner ikke kampen gjennom smil og humor alene, det må revolusjonær innsats til», skrev Haug, fra sin delvis anonymiserte profil.

Han engasjerte seg også på DNMs offisielle Telegram-kanal. Der fortalte han at beslutningen om å ta steget til organisert nynazisme var utløst av at en bestemt person i hans omgangskrets hadde dannet familie med en mørkhudet person.

«Det var siste støtet som pushet meg til Nasjonalsosialisme. Det er den eneste løsningen på problemene Norden står ovenfor», skrev Haug på nazistenes forum.

Samme uke la han ut en video i Alliansen-chatten som glorifiserte Hitler-Tyskland, nazihilsener og hakekorsflagg.

Mindre enn ett år senere er Haug førstekandidat for Alliansen i fylkestingsvalget i Buskerud. I 2023 har han bistått Alliansens leder, den kjente høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen, med valgkampen, og var utnevnt som partiets tillitsvalgt i dialogen med valgstyret i hjemfylket.

I valgdekningen til lokalavisa Laagendalsposten tidligere i høst framsto Haug som en kandidat med «konservativt blikk» som «filosoferer over forskjellige temaer».

Filter Nyheters undersøkelser tyder imidlertid på at Haug de siste fire årene har vært del av nettverk som fremmer høyreekstremisme og jødehat.

Han har tidligere brukt ord som «niggers», «pakkiser», «negre», «sandaper», «gulinger», «raseblandede» og «fiendtlige invadører» i raseideologiske diskusjoner med likesinnede. 32-åringen, som ofte fremmer holocaustfornektelse, har gjort det klart at «jødeproblemet» og «jødespørsmålet» er noe av det som opptar ham mest.

Som forbilder i kampen mot det han kaller «jødisk makt» har Haug framhevet David Duke, den amerikanske nazisten som tidligere var leder i Ku Klux Klan, og den jødefiendtlige fascisten Corneliu Codrenau, som ledet den paramilitære sekten Jerngarden i Romania på 1930-tallet.

Filter Nyheter vet at Joachim Smørdal Haug i 2019 deltok på den raseideologiske og jødefiendtlige «Scandza Forum»-konferansen i Oslo, der både arrangører og talere er kjent for kontakt med høyreekstreme miljøer. Det var i forkant av dette arrangementet at Politiets sikkerhetstjeneste pågrep en av hovedtalerne, den amerikanske jødehateren og rasisten Greg Johnson, på grunn av hans omfavnelse av Anders Behring Breiviks begrunnelse for 22. juli-terroren. (Haug ønsker ikke å kommentere konferansen).

Alliansen stiller i høst til kommunevalg i Oslo, Bærum og Arendal i tillegg til i tre av fylkestingsvalgene. Partiet mottar pengestøtte fra staten på bakgrunn av tidligere valg. I årets skolevalg fikk Alliansen om lag 1400 stemmer totalt fra elever i Agder, Akershus, Buskerud og Oslo.

– Lysglimt liker tydeligvis det jeg gjør, så han nominerte meg som førstekandidat. Jeg ser på det som et kompliment, men lokalpolitikk er egentlig ikke noe jeg satser så mye på, sier Haug til Filter Nyheter.

I Buskerud, der Joachim Smørdal Haug er listetopp, stemte 225 skoleelever på partiet, noe som ga 3,2 prosent oppslutning – mer enn Rødt, MDG og KrF.

Var på rekrutteringsmøte med nazistledere

«Makten ligger i blodet vårt. Hyll seier», skrev Haug på Telegram i fjor. «Hyll Seier» er en norsk oversettelse av nazistenes «Sieg Heil».

32-åringen bekrefter overfor Filter Nyheter at han i november 2022 søkte Den nordiske motstandsbevegelsen om medlemskap. Han deltok da på et rekrutteringsmøte med representanter fra den voldsfremmende nazistiske organisasjonen og fikk i etterkant tilbud om bli tatt opp som fullverdig medlem. Han skal imidlertid ha bedt om betenkningstid, og oppgir i dag at han aldri har vært aktiv i organisasjonen utover å skrive en artikkel for DNMs norske nettsted.

På spørsmål om han er del av nazistiske organisasjoner per i dag, svarer Alliansen-profilen:

– Jeg er ikke aktiv i noen sånne nå. Det var en liten periode jeg vurderte å melde meg inn og var i et møte, men jeg har ombestemt meg og ser heller på meg som nasjonalkonservativ. Det er den linjen jeg fører nå, da.

– I november virket du veldig sikker på at det var nasjonalsosialisme som gjaldt?

– Jeg mener det ikke er riktig vei å gå. Jeg var kanskje litt rask på avtrekkeren den gangen. Jeg har gått litt mer moderat, sier Haug, som i dag ønsker å bli kalt «nasjonalistisk» og «etnosentrisk».

Joachim Smørdal Haug.

32-åringen valgte denne uka å la seg intervjue av Filter Nyheter på telefon. Haug oppgir i dag å ta avstand fra DNMs voldsfremmende løsninger, men beskriver samtidig den nazistiske organisasjonen som del av en «radikal» høyreside der han også inkluderer seg selv.

– Jeg tror kanskje revolusjon er det som må til, men jeg velger å ikke være revolusjonær, jeg velger å bruke demokratiet og få fram ideene mine gjennom blogging og å stå på liste for Alliansen, sier Haug til Filter Nyheter.

Dagen etter intervjuet sendte han en e-post der han ville trekke tilbake alle sine uttalelser og medvirkningen til denne artikkelen.

– I PSTs søkelys siden 2020

Konfrontert med relasjonen til DNM i 2022, er Haug åpen om at det han oppfattet som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har hatt samtaler med ham med tanke på forebygging av høyreekstrem vold.

– Jeg har vært i PSTs søkelys siden 2020, sier Haug til Filter Nyheter.

(Det har ikke lyktes Filter å få en uavhengig bekreftelse på at PST eller lokalt politi har oppsøkt Haug).

Joachim Smørdal Haug forteller at PST har spurt ham om andre i Alliansen-nettverket men at han ikke ville gi opplysninger om dem. Han skal imidlertid ha beroliget sikkerhetstjenesten med at han selv ikke har noen voldsintensjoner.

– For de fleste vil det vel være et vendepunkt at PST kommer og advarer dem, hva fikk du ut av de samtalene?

– De advarte meg ikke akkurat. De sa bare at de så at jeg var opptatt av ytringsfrihet og at det var de også, de ville bare sjekke at jeg ikke skulle gjøre noe ulovlig, sier Haug.

Han bekrefter at han tidligere har oppfordret andre forumbrukere til å lese tekstene til blant andre Ted Kaczynski, bedre kjent som «Unabomberen», en terrorist som drepte tre personer og skadet 23 med brevbomber i USA på 1980- og 1990-tallet.

– At jeg har delt ting fra sånne som Ted Kaczynski, er ikke fordi jeg støtter handlingene deres, jeg tar avstand fra terror. (…) Man må skille mellom mening og handling, sier Haug.

Han har også publisert memer populære blant såkalte akselerasjonister, som uttrykket «Surf the Kali Yuga» – som spiller på å omfavne eller framskynde en endetid / samfunnskollaps som fascistiske ideologer har adoptert fra hinduisme.

I chatkanalene der Haug har ytret sin forakt for jøder og mørkhudede nordmenn og sin sympati med høyreekstreme ideologer, er mange av brukerne langt yngre nordmenn – noen av dem i tenårene. PST har vært bekymret for at noen av disse ungdommene radikaliseres inn i terrororientert nazisme.

– Er du ikke redd for at du kan påvirke andre, som ikke tar avstand fra vold, at du leder andre inn i voldsfremmende ideologi?

– Min intensjon er bare å drive med informasjonsformidling. Jeg er interessert i forskjellige subkulturer på internett og få fram emner som ikke snakkes så mye om medier. Jeg har ingen intensjon om å radikalisere andre til å gjøre noe ulovlig, sier Haug til Filter Nyheter.

Han tilføyer at han ville ringt politiet om han fikk vite om noen som planla ulovligheter. og understreker at han tar avstand fra vold.

Samarbeidspartner sprer nazistisk propaganda om jøder

Haug forsøker i dag å profilere seg i høyreradikale miljøer som youtuber, blogger og podkaster på det «metapolitiske» nettstedet «Kulturkamp».

Nettstedet er en del av Haugs innsats for å rekruttere unge nordmenn til det han kaller «nasjonalistmiljøet» gjennom mildere uttrykksformer enn de nynazistiske organisasjonene. Nylig tok han til orde for at meningsfeller også bør møtes oftere fysisk, for eksempel på et kampsportsenter, for å «tiltrekke seg normies».

Haugs samarbeidspartner i Kulturkamp er en annen antisemittisk aktivist i Alliansen, Abraham Moberg, som er partiets førstekandidat i Akershus.

På Facebook og Twitter har Abraham Moberg tidligere i år publisert en rekke jødefiendtlige innlegg. Blant dem er en lenke til en tale av den amerikanske nazistlederen William Luther Pierce basert på det anti-jødiske falskneriet «Sion vises protokoller».

Pierce er kjent for sine detaljerte skildringer av attentater, massedrap og «rasekrig», var USAs mest sentrale nynazistiske ideolog og er fortsatt viktig i tankegodset til dagens organiserte nazister verden over.

Abraham Moberg. (Skjermdump fra video på Facebook)

Moberg har også anbefalt den Hitler-apologetiske propagandafilmen «Europa: The Last Battle» til sine følgere, og en video der den britiske nynazisten Mark Collett i 2017 legger skylda på jødene for flyktningkrisen i Europa.

«Vi må vi snakke om jøden og hans forbrytelser mot menneskeheten», skrev Moberg selv i 2023. Han har også beskrevet jødenes «adferd» som årsak til at Hitler var sint på dem.

I mars la han ut en plakat fra et antisemittisk nettsted om «den jødiske planen for å islamisere Europa» som beskriver et nærstående «folkemord på den hvite rase» der verden fylles av brune mennesker med lav IQ.

Overfor Filter Nyheter gjør Moberg det klart at han står inne for alle innlegg på Facebook og referansene til de høyreekstreme ideologene.

– Jeg framprovoserer reaksjoner, og det er helt nødvendig. Mange ser det, mange liker det og mange er enige, fordi mange er forbanna, sier Alliansen-kandidaten, på spørsmål om bruk av nazistisk propganda.

Han forteller at han fram til 2019 var aktiv Israel-venn, men at han endret ståsted blant annet etter å ha lest en bok om jøder skrevet av David Duke.

David Duke på Ku Klux Klan-møte i 1975. Foto: Michael P. Smith / The Historic New Orleans Collection

David Duke er en amerikansk nynazist og raseideolog som var pådriver for å vektlegge jødehat i Ku Klux Klan da han på 1970-tallet var leder for den høyreekstreme organisasjonen – hvis forgjengere er best kjent for terroraksjoner mot svarte amerikanere. Duke ble etterhvert kjent for å gi KKK bredere appell ved å tone ned bevegelsens mest eksplisitte symbolbruk.

Abraham Moberg, som tidligere har nevnt diktatorene Franco og Augusto Pinochet som politiske forbilder, mener at Hans Jørgen Lysglimt Johansen, Joachim Smørdal Haug og ham selv «er de eneste som står rakrygget på jødespørsmålet i Norge».

I en lang samtale med Filter Nyheter fremmer Moberg en rekke antisemittiske konspirasjonsteorier der jøder knyttes til påståtte skjulte maktstrukturer gjennom flere generasjoner, som skal ha forårsaket kriger og kulturforfall. Moberg mener at jøder «subverterer vertsnasjonene de er i».

– Statsapparatet er rett og slett underlagt jødisk kontroll, sier Moberg på spørsmål om hvorfor han bruker begrepet «Zionist Occupied Government» (ZOG) i innlegg på nettet.

Moberg understreker at han ikke står inne for alle ståstedene til personene han sprer innhold fra, at han ikke er enig med nazistene om raser og at han ikke er tilhenger av voldsbruk.

Joachim Smørdal Haug har beskrevet Kulturkamp-nettstedet der Moberg er med som noe som kan «bygge bro» mellom Alliansen og Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM).

– Den moderate høyresiden forstår egentlig ikke hva Alliansen er eller hva Den nordiske motstandsbevegelsen er og den historiske konteksten. Jeg mener det burde være mer dialog og samarbeid og felles forståelse. Hvis man er splittet står man mye svakere, sier Haug til Filter Nyheter.

I en egen «Kulturkamp»-kanal på Telegram beskrev Haug prosjektet som «mindre radikalt enn Nasjonalsosialismen» men med åpning for «dialog» med nazister:

«I motsetning til de liberalkonservative, så har ikke Kulturkamp noen fiendskap med Nasjonalsosialister. Kulturkamp ønsker å delta i å vekke massene angående sannheten om NS, og vi kan gjerne ha dialog med ekte Nasjonalsosialister for å lære mer om ideologien·», skrev Haug.

«Humor»

«Både jøder og muslimer skal ut», har Haug erklært på Alliansens Telegram-kanal. Han har også kalt pride-bevegelsen «demonisk» og har karakterisert homofile som «sodomitter». (Haug opplyser til Filter at «sodomitt» er fra kirkelatin og at han ikke ser det som et foraktfult ord). Kongsberg-mannen er opptatt av at «kulturmarxister» motarbeider «hvite etniske nordmenn».

I forrige valgkampår, 2021, var Haug en pådriver i Alliansens kanaler blant annet på plattformen Discord. Der la han ut kroknese-karikaturer av jøder, karakteriserte folkevalgte som forrædere og skrev nedsettende om «niggers» parallelt med at han framsto som rekrutterer og mellomledd mellom Lysglimt Johansen og andre forumbrukere. (Haug uttaler at det er noen av meldingene Filter har foreholdt ham som han ikke kjenner seg igjen i).

Skjermdumper fra Haugs meldinger på Alliansens Discord-server i 2021.

«For hver gang jeg går gjennom Oslo sentrum sent på kvelden så blir jeg en smule mer rasistisk. Bare masse negre og pakkiser som snakker gebrokkent norsk og oppfører seg som aper. Vi må fjerne menneskerettighetene, jøden er kjernen i problemet», var en av meldingstrådene som Filter Nyheter den gang knyttet til Haug.(Haug oppgir i dag at «jøden» var en forenklet referanse til jødiske intellektuelle som er innforstått for forumdeltagere).

– Telegram og Discord brukes mye til, hva skal jeg si, ekstrem humor og meming og «racial slurs». Det er ikke alt der som er seriøst, det bør tas med en klype salt. Jeg mener man skal opptre respektfullt overfor alle raser og kulturer, men samtidig mener jeg det burde være rom for å bruke litt sånn humor, sier Haug i dag.

– Men disse meldingene var ikke preget av humor. Du beskrev blant annet hvor sint du ble da du gikk gjennom Oslo og så «negre» og «pakkiser»?

– Hvis man ser noe man blir litt oppgitt av, for eksempel innvandrere som plager en norsk jente, så blir man litt irritert og drar på litt ekstra. Det var litt sånn preget av øyeblikket, men til vanlig er ikke jeg sånn, sier Haug til Filter Nyheter.

Han vedgår at han i 2022 hadde motstand mot «blanding av raser» som del av begrunnelsen da han besluttet å bli nasjonalsosialist, men oppgir at han i dag har gått bort fra dette synet.

Joachim Smørdal Haug driver høsten 2023 valgkamp sammen med Hans Jørgen Lysglimt Johansen på nettstedet Kulturkamp.

På Telegram i fjor skrev Haug at nasjonalsosialisme «må gjøres kryptisk» om den skal få gjennomslag.

«Jødene har slått i hjel åpen NS så ekstremt at folk flest blir vettaskremt av NS», konstaterte han.

Haug avviser at det er en slik strategi som ligger bak formen på aktivismen hans i dag.

– Jeg legger egentlig ikke skjul på noe. Vi drøfter jødespørsmålet og positive og negative sider med nazisme og så videre. Jeg synes ikke DNM har noen god optikk og framgangsmåte, det blir for hardcore for meg.

– Forstår du at noen kan tolke det som at du egentlig mener det samme som før, og bare ordlegger deg på en mer pyntelig måte for å ha bredere appell?

– Jeg forstår at noen kan tolke det sånn, men det er ikke slik jeg ser på det.

Pådrivere i det høyreekstreme miljøet

Filter Nyheter avslørte i 2021 hvordan den åpent jødefiendtlige Hans Jørgen Lysglimt Johansen og hans støttespillere benyttet valgkampen til å rekruttere ungdommer og unge menn til lukkede nettfora med stor grad av høyreekstremt innhold.

Etablerte nazister var den gang ført opp på Alliansens valglister. Johansen brukte i samme periode mye tid på å søke kontakt med elever i videregående skole. I slutten av valgkampen utbetalte Johansen penger fra Alliansens partikasse til Den nordiske motstandsbevegelsen.

Også i årets valg har Johansen valgt ut personer til å fronte Alliansen som har bakgrunn fra organiserte nazistiske miljøer og / eller som har kommet med eksplisitt jødefiendtlige uttalelser på nettet. Dette gjelder både personer på listeforslag som ble forkastet av formelle årsaker og lister som nå ligger i valglokaler. Samtidig henvender Alliansen seg til tenåringer via kanaler som TikTok.

Filter Nyheter har forsøkt å få Alliansen-lederen til å svare på hvorfor han ønsker at kandidater som kan knyttes til nazisme representerer partiet. Foreløpig har han ikke besvart vår henvendelse.

Denne artikkelen er del av et prosjekt som er støttet av stiftelsen Fritt Ord.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.