Les hele Økokrims begrunnelse: «Intet påfallende med de gevinster Finnes har hatt»

Som ventet har Økokrim-sjef Pål K. Lønseth besluttet å ikke iverksette etterforskning mot Erna Solberg eller Sindre Finnes.

«Det er ikke funnet rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold», kunngjorde Økokrim fredag formiddag.

Økokrim har ingen rolle i Solbergs habilitetssak, som ikke er berørt av fredagens beslutning:

«Økokrim er et politiorgan og har i denne saken kun vurdert om det kan ha skjedd straffbare forhold», understreker Lønseth.

Økokrim brukte hele sju uker på vurderingen og har nå offentliggjort et ti sider langt beslutningsnotat som forklarer hva tiden har vært brukt på og hvorfor analysene av Finnes’ aksjehandler ikke gir grunnlag for en mer omfattende etterforskning.

Økokrim-sjefen går fredag langt i å legge all innside-mistanke død:



«Gitt omfanget av Finnes’ transaksjoner er det ikke holdepunkter for at han samlet har truffet påfallende godt med sine investeringer hva gjelder «timing» (…) Etter Økokrims oppfatning er det intet påfallende ved de gevinster Sindre Finnes har hatt».

– Ikke konkrete holdepunkter for at Finnes har mottatt innsideinformasjon

Økokrim påpeker at de via Finanstilsynet og verdipapirregisteret (fra og med september 2018) har hatt bedre oversikt over Sindre Finnes’ transaksjoner enn det som har kommet fram i media. For perioden september 2013 – desember 2017 har Økokrim både basert seg på opplysninger som Finnes har gjort tilgjengelig og basert seg på publiserte og historiske kursdata.

Økokrim skriver at noen få av Finnes’ transaksjoner ga «treff» på kriterier etterforskere bruker til å finne mistenkelige handler, men at «Når vi har sett nærmere på disse, har det likevel vist seg at de ikke er påfallende».

Økokrim ordlegger seg slik om resultatet av gjennomgangen:

«I saken har det ikke kommet frem konkrete holdepunkter for at Sindre Finnes har mottatt innsideinformasjon fra sin ektefelle, eller at Solberg forsettlig har spredt informasjon på en rettstridig måte, eller aktivt samhandlet med sin mann med sikte på å foreta handler i strid med markedsmisbruksreglene. Tvert imot peker omstendighetene og de opplysninger som foreligger, i retning av at Solberg ikke har hatt kjennskap til hvilke verdipapirer, tidspunkter, antall aksjer eller selskaper Finnes har handlet i.

Dette betyr ikke at det ut fra andre forhold ikke kan foreligge en begrunnet mistanke om at informasjonsspredning eller innsidehandel har skjedd. Finnes’ kjøp og salg av verdipapirer kan være av en slik karakter og sammenfalle med at Solberg på samme tid har hatt innsideinformasjon som kan påvirke de samme verdipapirene, at det gir grunn til mistanke. Det har likevel ikke fremkommet faktiske holdepunkter av noen betydning som holdt opp mot vår gjennomgang av Finnes’ transaksjoner, gir tilstrekkelig grunn til nærmere undersøkelse av om innsideinformasjon kan ha blitt delt uaktsomt av Solberg.

I media har det vært reist spørsmål om Sindre Finnes kan ha fått sensitiv økonomisk informasjon fra andre enn sin ektefelle. Vi har heller ikke funnet holdepunkter i materialet som gir støtte for at Finnes har fått innsideinformasjon fra andre».



(Filters uthevinger)

Ser ikke mønster i gamblingen om norsk økonomi under pandemien

Da Erna Solberg besluttet å «stenge ned» Norge i mars 2020, var ektemannen aktiv på børsen.

Økokrim mener imidlertid at handlene ikke peker i én retning som tilsier at agerte på opplysninger han hadde fått før offentligheten.

«Sindre Finnes både kjøpte og solgte aksjer i dagene før Norge stengte ned. Det er vanskelig å se i handelsmønsteret at han da posisjonerte seg med kunnskap om at Norge skulle stenge ned», heter det i notatet.

Da nye pandemitiltak var i ferd med å bli innført i Norge høsten 2020, veddet Finnes mot norsk økonomi ved å kjøpe i et såkalt «bear»-produkt med giring som ville gitt stor avkastning hvis børsens mest likvide selskaper hadde falt videre. Posisjoneringen endte imidlertid med et tap på 20 000 kroner for statsministerens ektemann.

«Det er vanskelig å se at de ytterligere pandemitiltakene som ble annonsert 10. september 2020, utgjorde innsideinformasjon for hele OBX-indeksen. Oslo Børs synes også å være upåvirket av pandemitiltakene som ble annonsert.», skriver Økokrim.

Finner ikke tegn på innsidehandel i mulige innside-caser

Økokrim har gjort de undersøkelsene som er mulig uten etterforskning rundt en rekke enkeltaksjer som blant annet har vært problematisert i mediene:

Nordic Mining: Økokrim mener det var så avklart politisk at det ikke ble forbud mot sjødeponi at det ikke forelå innsideinformasjon da Finnes 3. og 4. oktober 2013 kjøpte 57 500 NOM-aksjer for 23 575 kroner. Når det gjelder hans første kjente handel, 30. september 2013 (12 500 kroner for 33 000 aksjer), kan ikke Økokrim utelukke innside. «Det forholdet ble uansett foreldet 30. september, noe Økokrim var kjent med at ville inntreffe. Det ville uansett ikke ha vært aktuelt å iverksette etterforsking for en transaksjon i størrelsesorden 10 000 kroner som ligger 10 år tilbake i tid», skriver Lønseth om saken.



Norsk Hydro: «Pressen har skrevet om at Erna Solberg kunne ha vært inhabil i 2016, da det ble vedtatt en lovendring som kunne ha betydning for Norsk Hydro. Sindre Finnes eide 2 000 aksjer i NHY gjennom året 2016. Finnes handlet ikke i NHY i løpet av året 2016, og kan derfor ikke ha handlet på mulig innsideinformasjon dette året».



«Pressen har skrevet om at Erna Solberg kunne ha vært inhabil i 2016, da det ble vedtatt en lovendring som kunne ha betydning for Norsk Hydro. Sindre Finnes eide 2 000 aksjer i NHY gjennom året 2016. Finnes handlet ikke i NHY i løpet av året 2016, og kan derfor ikke ha handlet på mulig innsideinformasjon dette året». Scatec Solar: «Det er vanskelig å se at politiske beslutninger i nevneverdig grad kan ha virket inn på kursutviklingen. (…) Handelsmønsteret til Sindre Finnes bærer preg av at han har kjøpt aksjer i etterkant av at mulig sensitiv informasjon har blitt offentliggjort».



«Det er vanskelig å se at politiske beslutninger i nevneverdig grad kan ha virket inn på kursutviklingen. (…) Handelsmønsteret til Sindre Finnes bærer preg av at han har kjøpt aksjer i etterkant av at mulig sensitiv informasjon har blitt offentliggjort». NEL ASA: «Våre undersøkelser viser at Finnes ikke eide aksjer i NEL da myndighetene kom med sine utspill. Mulig kunnskap om ennå ikke offentliggjorte utspill fra myndighetene synes derfor ikke å ha vært utnyttet av Finnes da han kjøpte aksjer i NEL».



MOWI: «Finnes’ handler i MOWI fremstår som en kortsiktig spekulasjon i et stigende marked».



Nekkar ASA : «Samlet resultat for investeringen i NEKKAR var noe over 400.000 kroner. At Sindre Finnes solgte aksjer i NEKKAR før kursoppgang, tyder på at han ikke hadde forhåndsinformasjon om kursoppgangen».



: «Samlet resultat for investeringen i NEKKAR var noe over 400.000 kroner. At Sindre Finnes solgte aksjer i NEKKAR før kursoppgang, tyder på at han ikke hadde forhåndsinformasjon om kursoppgangen». Nordic Nanovector (Nå Thor Medical): «Vi har ingen holdepunkter for at statlige myndigheter vurderte kjøp fra, eller andre grep som kunne påvirke kursen på, dette selskapet».



(Nå Thor Medical): «Vi har ingen holdepunkter for at statlige myndigheter vurderte kjøp fra, eller andre grep som kunne påvirke kursen på, dette selskapet». Hexagon Composites: «Det er Økokrims vurdering at verdistigningen først og fremst skyldtes de kommersielle kontraktene. At Sindre Finnes solgte seg ned i Hexagon før hydrogensatsingen ble kjent juni, tilsier også at han ikke var forhåndsinformert om satsingen».



«Det er Økokrims vurdering at verdistigningen først og fremst skyldtes de kommersielle kontraktene. At Sindre Finnes solgte seg ned i Hexagon før hydrogensatsingen ble kjent juni, tilsier også at han ikke var forhåndsinformert om satsingen». DNB (i 2020): «Totalt hadde Finnes tjent omtrent 6 400 kroner på å være posisjonert for et kursfall i DNB i september 2020. At Finnes på denne måten reduserte sin posisjon frem til 9. september, tyder på at han uansett ikke var forhåndsinformert om negative nyheter».



«Totalt hadde Finnes tjent omtrent 6 400 kroner på å være posisjonert for et kursfall i DNB i september 2020. At Finnes på denne måten reduserte sin posisjon frem til 9. september, tyder på at han uansett ikke var forhåndsinformert om negative nyheter». Golden Ocean Group Ltd: «Vi har ingen indikasjoner på at Finnes kan ha vært forhåndsinformert om opplysningene i kvartalsrapporten».



«Vi har ingen indikasjoner på at Finnes kan ha vært forhåndsinformert om opplysningene i kvartalsrapporten». Aker BP (mtp. oljeskattepakken): «Verdifallet i aksjen sammenfaller med generell markedsnedgang. Det var verken nyheter på kjøps- eller salgsdagen. Oljeskattepakken ble annonsert over en måned senere, den april 2020. Når salget skjedde i god tid før oljeskattepakken ble kjent, er det usannsynlig at handelen hadde sammenheng med oljeskattepakken».



(mtp. oljeskattepakken): «Verdifallet i aksjen sammenfaller med generell markedsnedgang. Det var verken nyheter på kjøps- eller salgsdagen. Oljeskattepakken ble annonsert over en måned senere, den april 2020. Når salget skjedde i god tid før oljeskattepakken ble kjent, er det usannsynlig at handelen hadde sammenheng med oljeskattepakken». Belships: «Det er ingen holdepunkter for at statlige myndigheter vurderte politiske eller andre tiltak som kunne påvirke verdsettelsen av dette selskapet. Vi kan ikke se holdepunkter for at det forelå innsideinformasjon på regjeringsnivå».



Idex Biometrics: «Våre beregninger tyder på at Finnes verken tjente eller tapte penger på disse handlene totalt sett. (…) Det er ikke registrert noen politiske beslutninger eller føringer som kan ha påvirket aksjekursen til

selskapet.»



«Våre beregninger tyder på at Finnes verken tjente eller tapte penger på disse handlene totalt sett. (…) Det er ikke registrert noen politiske beslutninger eller føringer som kan ha påvirket aksjekursen til selskapet.» Wallenius Wilhelmsen: «Hovedforklaringen på gevinsten er en sterkt stigende aksjekurs fra mars 2020 frem til i dag. Vi har ikke funnet holdepunkter for politiske planer eller beslutninger relatert til selskapet i denne perioden som kan ha påvirket kursen nevneverdig».



– Kan ikke starte etterforskning fordi det gjelder en rikspolitiker

Jusprofessorene Jon Petter Rui, Alf Petter Høgberg og Morten Kinander skrev i september at Økokrim har «malt seg inn i et hjørne». De mente den offentlige begrunnelsen for å etterforske Ola Borten Moe ikke hang godt sammen med begrunnelsen for å la være å etterforskere Anniken Huitfeldt (en sak Lønseth er inhabil i som tidligere Ap-politikere), og at dette ga føringer i Solberg-saken.

Økokrim-sjefen understreker i beslutningsnotatet at det ville vært usaklig å starte etterforskning bare fordi det er snakk om en viktig rikspolitiker eller et stort parti:

«Økokrim kan ikke ta utenforliggende hensyn og for eksempel åpne etterforsking alene fordi det er snakk om at en fremtredende rikspolitiker og hennes ektemann er involvert, eller fordi de tilhører et bestemt politisk parti. Det gjelder for så vel en beslutning om å etterforske som ikke å etterforske. Når det ikke er holdepunkter for straffbare handlinger, og en etterforsking i et «normaltilfelle» ikke ville ha blitt iverksatt, vil åpning av etterforsking i denne saken fremstå som usaklig», skriver Lønseth i notatet.

Når det ikke er tatt ut siktelse er saken heller ikke henlagt, og Økokrim kan ombestemme seg og starte etterforskning hvis det kommer nye opplysninger i saken.

