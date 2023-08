Lasteskip fra Odesa trosser manglende russisk sikkerhetsgaranti

DET FØRSTE LASTESKIPET som frakter korn fra Ukraina etter at Russland trakk seg fra avtalen om å gi matvaretransporter trygt leide, er på vei gjennom Svartehavet fra Odesa til Tyrkia. «Joseph Schulte» seiler i en midlertidig korridor der Ukraina har forpliktet seg til å erstatte eventuelle skader. I skrivende stund er skipet, som frakter 30 000 tonn last, utenfor rumensk kyst etter å ha passert Donau-deltaet. Det skjer etter at Russland igjen har angrepet kornlagere ved havner på ukrainsk side av elven. «Vi har tatt et viktig skritt mot å gjenopprette fri ferdsel gjennom Svartehavet», melder Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Det internasjonale skipsfartskammeret sier imidlertid at «Joseph Schulte» trolig kan seile trygt fordi det fører Hong Kong-flagg og Kina har nære bånd til Russland, og at det er lite trolig at flere skip følger i kjølvannet. Avskjærer russerne skip i internasjonalt farvann i Svartehavet har det potensial til å føre til direkte krigshandlinger med Nato-land, sier tidligere admiral i USAs sjøforsvar. The Guardian/AFP/Politico

MER ENN 60 MENNESKER er fryktet omkommet etter at en båt er funnet drivende utenfor Kapp Verde i Vest-Afrika. 38, deriblant fire barn, er reddet fra båten, som er antatt å ha lagt ut fra Senegal med Kanariøyene som mål.

I Frankrike er det tatt ut tiltale for uaktsomt drap mot fire personer etter at seks personer druknet i et f...