BOK: I hvilken grad kvinner skal få bestemme over egen kropp, er blant temaene som kommer til å avgjøre presidentvalget i USA til høsten. Her hjemme diskuteres bruken av nemnder og en mulig utvidelse av abortloven fra 1975.

Tidens ånd gjør det ekstra gripende å oppdage at det er hundre år siden Katti Anker Møller, i strid med datidens eksplisitte forbud mot prevensjonsopplysning, åpnet Oslo Mødrehygienekontor.

Der, i et unnselig lokale på Egertorget, forklarte lærerdatteren fra Hamar hundrevis av fattige, norske kvinner hvordan de kunne planlegge sine graviditeter. Møller hadde nemlig sett hvordan både moren og bestemoren slet seg ut ved å føde 10-11 barn i rask rekkefølge, og lot seg ikke skremme av at mektige sedelighetsorganisasjoner utpekte henne som «fiende av den borgerlige moral» for å drive agitasjon mot straff for abort.

Så: Tenker du at dette er et menneske du muuuligens burde vite mer om, er du heldig, for i fjor kom det en svært lesverdig biografi om Katti Anker Møller, ført i penn...