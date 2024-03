Kritisk til ny Manshaus-vurdering

«Hvis Manshaus skal frifinnes fordi han var hjernevasket i 2019 av ideologer på ytre høyresiden, er det bare å rulle ut løperen for Breiviks gjenåpningsbegjæring», sier al-Noor-moskeens bistandsadvokat John Christian Elden til Dagbladet.

Dette i lys av at en ny rettspsykiatrisk begjæring mener at terrordømte Philip Manshaus var psykotisk på gjerningstidspunktet da han drepte søsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen i huset hjemme og angrep al-Noor-moskeen på Skui med et uttalt mål om å «drepe så mange muslimer som mulig». Den forrige rettspsykiatriske erklæringen, skrevet av to psykiatere og en psykologspesialist, mente Manshaus var tilregnelig under terrorangrepet.

Ifølge Elden inneholder ikke den nye rapporten noe nytt om 2019, kun en ny vurdering. Derfor mener han at de tidligere rettssakkyndige som så på saken før rettssaken i 2020, må få anledning til å komme med nye kommentarer til den nye erklæringen. Bistandsadvokaten foreslår også at det bør oppnevnes to nye sakkyndige for å vurdere rapporten. Ifølge avisa stiller aktor under rettssaken, statsadvokat Johan Øverberg, seg bak Eldens krav. Manshaus’ forsvarer Unni Fries mener Elden er på villspor når han sammenlikner Manshaus’ sak med Breiviks.

ÄNTLIGEN! Sverige blir i dag formelt NATO-medlem. Det har Det hvite hus varslet i en pressemelding. Statsminister Ulf Kristersson og utenriksminister Tobias Billström er på plass i Washington DC.

TA PENGA FRA OLJEN: Under en havvindskonferanse i regi av SV på Stortinget i forrige uke, lanserte tre selskaper et oppsiktsvekkende forslag: Norge bør opprette et fond der man sluser inn omtrent 5 milliarder fra oljebransjen hvert år. At vindkraftselskaper vil ha mer penger burde kanskje ikke vekke oppsikt, men forslaget ble godt mottatt flere steder. Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, indikerer at han forventer at Staten tar en større del av kostnadene ved en havvindsatsing. Redaktør Anders Bjartnes i Energi og klima skriver i en leder at Stortinget bør sende havvind-regningen til oljeselskapene og at «[…] forslaget [vil] skåne husholdningene for regningen fra havvindsubsidiene. Regningen vil derimot bli sendt til oljeselskapene». At fossilselskaper – ikke vanlige folk – betaler for fornybarutbygging, høres ikke bare lurt ut, men rettferdig. Spørsmålet er bare om det kan funke. Det er tema for ukas Filter KALDDUSJ, vår faste torsdagsspalte med nyheter om kraft og strømkrise. Les her!

Møter du noen ganger betalingsmuren når du klikker deg inn på Filter Nyheter? Riv den for bare 70 kroner i måneden (og 30 dagers gratis prøvetid, og ingen bindingstid). Klikk her!

For 100 kroner i måneden får du både digitalabonnement og vårt magasin sendt hjem i postkassa hver måned. Du kan selvsagt si opp når som helst. Klikk her!

KREML LYKTES IKKE MED HEMMELIG BEGRAVELSE: Ifølge Meduza forsøkte russiske myndigheter i flere dager å sørge for at begravelsen til Aleksej Navalnyj ble holdt unna offentligheten, noe de lyktes med under begravelsen til Wagner-leder Jevgenij Prigozjin. Opplysningene kommer fra flere anonyme kilder i det russiske maktapparatet. Kreml opplyste før begravelsen til Prigozjin at familien ønsket en hemmelig begravelse, mens en tidligere granskning av The Moscow Times viser at beslutningen i realiteten var fattet av Kreml – ifølge Meduza etter en avtale med Prigozjins familie om at sønnen skulle få arve store deler av eiendelene hans. I tillegg satte politiet inn ekstra styrker utenfor flere kirker, trolig et grep for å gjøre det uklart hvor begravelsen fant sted. Pressen fikk først informasjon om tidspunktet da begravelsen var i gang.

Men i Navalnyjs tilfelle lyktes ikke Kreml med å overtale familien til hemmelighold, da familien heller ikke skal ha latt seg påvirke av utpressing og trusler, blant annet ved ikke å overlevere levningene hans på ni dager. Til slutt skal Kreml ha gitt opp, beskrevet det som «et nødvendig onde» og vurdert det til at omdømmetapet ikke ville være for stort med en offentlig begravelse. «Å nekte en eldre mor å begrave sønnen ville vært skadelig for [myndighetenes] image», skal en av kildene ha forklart. Kreml forventet ikke at såpass mange mennesker skulle dukke opp, men kilden påpekte at det likevel var relativt få sammenliknet med befolkningen i Moskva.

VIL FRATA KVINNER STEMMERETTEN: – Jeg vil absolutt tilbake til det Amerika der kvinner ikke kunne stemme, uttaler Det republikanske partiets nyslåtte guvernørkandidat for Nord-Carolina i et nylig offentliggjort videoklipp fra 2020. I samme klipp begrunner Mark Robinson at han vil tilbake til denne tiden fordi det da var noen som «kjempet for ekte sosial forandring, og de ble kalt Republikanere». Det skriver Huffington Post, gjengitt i Dagbladet. Uttalelsen skal ha vært en refleksjon over et spissformulert dilemma om hvilken versjon av landet tilhengerne av slagordet «Make America Great Again» faktisk vil tilbake til – en der kvinner ikke kunne stemme eller en der svarte hang fra trærne – sistnevnte med referanse til masselynsjingen av den svarte befolkningen på slutten av 1800-tallet.

Robinson, som er svart selv og er Nord-Carolinas sittende viseguvernør, har markert seg som en sterk anti-feminist med uttalelser om at feminisme er «skapt av Satan» og at menn som sier de er feminister er «så mandige som et par blondestrømper». Han har omtalt sine kvinnelige meningsmotstandere i vulgære ordelag som hekser og avviste drag queens, har påstått at Michelle Obama «sender ut stanken av menneskelig avfall» og har sammenliknet Nancy Pelosi med diktatorer som Hitler og Stalin. Viseguvernøren, som også er kjent for sin forakt for abort, homofile og jøder, og forsvarer konspirasjonsteorier, sin gjentatte Holocaust-fornektelse og sine apologetiske utsagn om nettopp Hitler, er en soleklar Trump-lojalist og vant nominasjonsvalget med Trumps støtte. Han vil møte Det demokratiske partiets Josh Stein i guvernørvalget til høsten.

242 DAGER IGJEN: I natt holder Joe Biden den årlige talen til Kongressen om rikets tilstand. Den ofte gørrkjedelige og alltid for lange «State of the Union»-seansen har sjelden noen stor betydning for den jevne amerikaners oppfatning av valgkampen, men i et klima der Republikanerne prøver å framstille presidenten som klar for sykehjemmet, har han mye å vinne på noen fengende og energiske passasjer (særlig hvis trumpistene i salen blir høylydte igjen) og mye å tape på å snuble i trappa.