Kritisk hjelpepakke til Ukraina stanset i Senatet

DET REPUBLIKANSKE PARTIET i Kongressen i USA har blokkert en ny haste-bevilgning til Ukraina, Israel og Taiwan. Dermed er Joe Bidens forsøk på fylle krigskassen før juleferien i alvorlig fare, og det på et tidspunkt der Ukrainas motoffensiv har mislyktes og Russland ser ut til å være på offensiven.

Det er i protest mot at de ikke får gjennomslag i innvandringspolitikken at republikanerne i Senatet bruker sitt knappe flertall for å stanse vedtaket, men forvitringen av den tidligere så fjellstø holdningen til Ukrainas forsvar er åpenbar. Det er i tråd med meningsmålinger som viser at amerikanernes interesse for å betale for krigen er avtagende. – Historien vil felle en hard dom over dem som vendte ryggen til frihetskampen, sier Biden.

Republikanernes forhandlingsleder i Senatet, James Lankford, insisterer på at det er for tidlig å avskrive en enighet og sier han forsøker å få samtalene tilbake på sporet. The New York Times/Politico

ANTÓNIO GUTERRES HAR påkalt den såkalte Artikkel 99 i FN-charteret for å sette press på USA og Israel om å gå inn i en ny våpenhvile og unngå en humanitær katastrofe i Gaza. Artikkelen, som ikke har vært i bruk på årtier, gir generalsekretæren rett til å sette en sak på Sikkerhetsrådets agenda hvis den er en trussel mot fred og sikkerhet – en «så stor alarmklokke som du får» innen diplomati og fredsarbeid, kommenterer Amnesty-topp Agnes Callamard.