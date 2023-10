Kritiserer FN-stunt: «Vanærer Holocaust-ofrene»

KRITISERER GUL STJERNE-STUNT: Under et møte i FNs sikkerhetsråd mandag ettermiddag, festet Israels FN-ambassadør Gilad Erdan en gul davidsstjerne til jakkeslaget, lik den nazistene tvang jøder til å bære på 30- og 40-tallet. Stjernen hadde påskriften «Never Again». Erdan sa stjernen skulle minne dem som var tilstede på «hva det å forholde seg tause i møte med ondskap innebærer». Stuntet får andre i den jødiske verden til å reagere: «Denne handlingen vanærer Holocaust-ofrene så vel som staten Israel.» Det er dommen fra styreleder Dani Dayan ved Israels offisielle Holocaust-minnested Yad Vashem. «Den gule stjernen symboliserer det jødiske folks hjelpeløshet og å måtte være på andres nåde. Vi har nå en uavhengig stat og en mektig hær. Vi er våre egne skjebners mestere. I dag fester vi et blått og hvitt flagg til jakkeslaget, ikke en gul stjerne», skrev Dayan på sin hebraisk-språklige profil på X, tidligere Twitter.



Også de andre diplomatene ved den israelske FN-delegasjonen bar gule stjerner under gårsdagens FN-møte. Stuntet var en reaksjon på at FNs sikkerhetsråd etter gjentatte forsøk har mislyktes i å komme fram til en felles resolusjon om situasjonen i Israel og Gaza i kjølvannet av Hamas’ terrorangrep på Israel 7. oktober. Ifølge Erdan kommer han og hans delegasjon til å bære de gule davidsstjernene inntil Sikkerhetsrådet «fordømmer Hamas’ grusomheter og krever øyeblikkelig frifinnelse av våre gisler».



Under møtet sammenlignet også den israelske ambassadøren Irans ayatollah-regime med naziregimet i Tyskland og anklaget enkelte av medlemslandene i FN for «ikke å ha lært noe som helst de siste 80 årene.» Israel er ikke nåværende medlem av Sikkerhetsrådet, men inviteres til å delta på Rådets åpne møter om situasjonen i Midtøsten



HOLD FILTER NYHETER I LIVE – TEGN ET ABONNEMENT. Filter Nyheter er en nyhetsredaksjon som eksisterer helt utenfor de store norske mediekonsernene og satser på seriøs, etterrettelig samfunnsjournalistikk. Hjelp oss å holde det gående ved å tegne et abonnement (fra kr. 70,- i måneden)-. Ingen bindingstid! Klikk her for å lese mer



FORSPILT SJANSE? Den norske regjeringen satte ned foten da den israelske aktivisten Gershon Baskin i fjor forsøkte å arrangere hemmelige Hamas-samtaler i Norge, ifølge Aftenposten. Baskin, som i mange år har hatt dialog med Hamas, skrev selv om framstøtet i sin spalte i avisa The Times of Israel i helga. Ifølge Baskin var hans samtaler med Hamas-toppen Ghazi Hamad sommeren 2022 kommet så langt at Hamad var åpen for å møtes i Norge. «Det viste seg at den norske utenriksministeren hadde bestemt at hun måtte informere israelerne om det planlagte møtet i Norge, og jeg avlyste da planene og fortalte norske myndigheter at det ikke kom til å finne sted», skriver Baskin.



– Etter mye, mye arbeid gikk han med på å møtes. Og så falt det i grus. Det jeg håpet var at vi kunne komme videre med en plan om hvordan Israel og Hamas kunne forhandle om en langvarig våpenhvile, utdyper Baskin til VG. UD vil ikke kommentere saken utover å vise til at Norge gjennom sitt engasjement i konflikten har hatt kontakt med Hamas på ulike stadier.





AVKLARING ETTER SJU UKER: Økokrim vil på fredag offentliggjøre sin beslutning om hvorvidt det skal åpnes etterforskning mot Erna Solberg / Sindre Finnes (med tanke på innsidehandel). Det er Økokrim-sjef Pål K. Lønseth som selv skal forklare beslutningen på en pressekonferanse, opplyser etaten. Økokrim har tidligere i høst fått kritikk for å ha malt seg inn i et hjørne i aksjesakene – ved å tidlig kunngjøre etterforskning mot Ola Borten Moe, for så å gjøre en enda mer uvanlig offentliggjøring av at Anniken Huitfeldt – ikke – var under etterforskning kort tid etter at hennes sak (der Økokrim-sjefen er inhabil) ble kjent. Dermed vil Økokrim fort bli beskyldt for forskjellsbehandling uansett hvor mye Lønseth understreker at alle sakene er forskjellige. Finnes’ advokat, Thomas Skjelbred ved Elden Advokatfirma, opplyser i en pressemelding at Økokrim ikke har vært i kontakt med dem.



I utgangspunktet er Økokrim et sidespor i Solberg-saken, som handler om tilliten til Høyre-lederen etter avsløringene om en rekke statsministersaker der hun skulle vært erklært inhabil. I medieavsløringene har det ikke blitt avdekket lovbrudd, og det er svært begrenset hva Økokrim kan ha funnet ut i tillegg uten å starte etterforskning. Økokrim-sjefen velger fritt hvilke saker særorganet skal ta og ikke, og ingen utenforstående kjenner derfor utfallet. Selv ved sterk mistanke om økonomisk kriminalitet er terskelen høy for å bli prioritert. Det er dessuten ingen bindende beslutning å la være å etterforske noen, så Økokrim kan ved en slik avgjørelse når som helst ombestemme seg og etterforske likevel.





EU-MOTSTANDERE TAPTE: Den fem år lange rettsstriden om Acer-saken, der Nei til EU saksøkte staten, er endelig avgjort. – Grunnlovens regler ble ikke brutt da Stortinget samtykket til å ta tredje energimarkedspakke inn i EØS-avtalen. Myndighetsoverføringen var lite inngripende. Anken forkastes, sa førstvoterende Knut Erik Sæther da saken ble avgjort av et enstemmig Høyesterett i plenum i morges. Der ble det poengtert at myndigheten som er overført til ESA med samtykke fra Stortinget, ikke gjelder de store samfunnsmessige valgene, som fastsettelse av strømpriser eller bygging av nye strømkabler. – Det er bra vi har fått Høyesteretts avklaring i en sak som har vært omstridt i mange år, både rettslig og politisk. Denne prosessen har vist den norske rettsstaten på sitt beste, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter avklaringen.