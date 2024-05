BEHOVET FOR Å INTEGRERE krigsøkonomien i det sivile samfunnet og å åpne de væpnede styrkene for mer nyskaping oppgis av Kreml som årsak til at tidligere økonomiminister og visestatsminister Andrei Belusov blir ny forsvarsminister i Russland: – Den som er mest åpen for innovasjoner, vil seire på slagmarken, sier Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov på en pressekonferanse. Russlands utgifter til militære formål har skutt i været etter annekteringen av Krym og fullskalainvasjonen av Ukraina, og sluker nå 7,5 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Det ble i går kveld kjent at Putins forsvarsminister gjennom tolv år, Sergej Sjojgu, avsettes. Et tegn på at Sjojgus anseelse ikke er som før, kom da en av hans nære rådgivere i april ble arrestert og tiltalt for korrupsjon. Sjojgu blir nå leder for det mektige, russiske sikkerhetsrådet – formelt sett et steg opp på karrierestigen. I rådet erstatter han den tidligere spionen Nikolaj Patrusjev, som synes å være kastet ut i kulda. Stolleken kan tyde på at Putin er misfornøyd med fremgangen i Ukraina, mener eksperter. The Guardian/Reuters/Moscow Times/Sky News

SITUASJONEN I KHARKIV er vanskelig for det ukrainsk...