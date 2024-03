Krigen fortsetter i Gaza på tross av Sikkerhetsrådets krav om våpenhvile

PALESTINERNE I GAZA MERKER foreløpig lite til at FNs sikkerhetsråd omsider vedtok å kreve umiddelbar våpenhvile: Israelske styrker fortsetter kampen mot Hamas-milits med uforminsket styrke, og antallet omkomne når (ifølge helsemyndighetene på Gaza) 32 333. Israel legger ikke ned våpnene før Hamas løslater alle gisler, slår forsvarsminister Yoav Gallant fast. Hamas står på side fast ved kravet om at alle israelske styrker må forlate Gaza, fortrengte palestinere må få returnere og en «reell» utveksling av fanger må finne sted.

Avgjørelsen i Sikkerhetsrådet er likevel et nytt tegn på Biden-administrasjonens hardere linje overfor sine allierte i Tel Aviv, og landenes stadig mer anstrengte forhold manifesterer seg ved at Benjamin Netanyahu holder sin delegasjon hjemme istedet for å reise til Washington DC som planlagt i dag. Delegasjonen skulle diskutere truslene om å invadere Rafah med amerikanerne. I byen ble fire barn og 11 voksne drept av israelske bomber i dag. Et lyspunkt er det britiske flyvåpenets første flydropp med nødhjelp. France24 (AFP)/Haaretz/Reuters

USA AVVISER AT ISRAEL har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser i Gaza, på tross av en ny rapport fra FNs spesialrapportør Francesca Albanese slår fast at det er «rimelig belegg» for å hevde at landet står bak folkemord.