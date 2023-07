«KRIG ER FRED, frihet er trelldom, uvitenhet er styrke» heter det i George Orwells dystopi «1984». Kanskje denne boka er science fiction for dere, men i hjemlandet mitt er dette virkeligheten.

Dette sitatet oppsummerer det folk tror på i Russland for tiden: Man angriper naboen vår for å oppnå fred, man setter journalister og opposisjonelle i fengsel for å sikre frihet, man fjerner de uavhengige informasjonskildene for å gjøre landet sterkere.

(Saken fortsetter)