Krangler fortsatt med Ap om russisk vennskapsby: – Her trenes man opp til å dra i krig

– Vi kan ikke holde oss med å ha offisielle bånd til et land som har startet en krig.

Det sier Høyres ordførerkandidat i Sør-Varanger kommune, Magnus Mæland.

Sør-Varanger Høyre gikk seirende ut av lokalvalget og ble største parti i kommunen for første gang på 110 år. Blant valgkampsakene var at kommunen skulle si opp vennskapsavtalen med den russiske nabokommunen Petsjenga.

For tiden er vennskapsavtalen lagt på is, etter at Høyres mange forsøk på å få den avsluttet har blitt stanset av kommunestyret med ordfører Lena Norum Bergeng (Ap) i spissen.

Ett og et halvt år etter Russlands fullskala-invasjon i Ukraina og hele ni år etter at Russland gikk inn i Øst-Ukraina og annekterte Krym, krangler fortsatt lokalpolitikerne om hvilket forhold de skal ha til kommunen på den andre siden av grensen.

Det til tross for at flere militære avdelinger med base i Petsjenga har deltatt i fullskala-invasjonen siden februar i fjor. Og til tross for at det er dokumentert at stridsvogner og soldater fra militærleirer i kommunen ble brukt i krigføringen i Donbas helt tilbake i 2014.

Selv dersom Høyre skulle få ordføreren etter høstens valg, er det langt fra sikkert at partiet vil få gjennomslag for forslaget.

Flere av lokalpolitikerne Filter Nyheter har snakket med, ønsker å holde avtalen frosset for å holde mulighetene åpne for et framtidig samarbeid med sin russiske nabo:

– Vi kan ikke fordømme dem når krigen er over, mener Frps ordførerkandidat Tore Fredrik Nilsen.

– Blir uten tvil brukt i russisk propaganda

I ukene før kommunevalget var Høyres Magnus Mæland ute i media og frontet at Sør-Varanger burde si opp vennskapsavtalen med Petsjenga.

Allerede 2. november i fjor fremmet partiet forslag om å bryte vennskapsbåndet med den russiske kommunen. Kommunestyret stemte ned forslaget – bare representantene fra Høyre og MDG stemte for. Skriftlige henvendelser om å ta saken opp til ny behandling har blitt avvist flere ganger, sist gang 31. mai.

Til Filter Nyheter sier Mæland at partiet nå vil forfølge saken videre:

– Høyre har vært tydelige på at vennskapsavtalen må sies opp formelt. Den er frosset nå, men det er ikke nok. Det er åpenbart, dessverre, at alt som er på institusjonsnivå på regionalt og lokalt plan, blir brukt i russisk propaganda – uten tvil.

Senest for et par måneder siden skal Petsjenga kommune ha feiret et bibliotekssamarbeid med Sør-Varanger kommune, i rammen av vennskapsavtalen, ifølge Mæland.

Barentsprofessor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø har tidligere kritisert nord-norske kommuner som Sør-Varanger for å opprettholde de formelle båndene med sine russiske vennskapsbyer.

Forskeren mener Russland bevisst har brukt krigsminnemarkeringene som vennskapsbyene har arrangert i nord, til å fremme Kremls seiersnarrativ om andre verdenskrig – et narrativ Putin-regimet nå bruker for fullt i sin angrepskrig i Ukraina.

– Det går totalt feil retning med Russland. Vi må ta avstand fra regimet, og vi som kommune kan velge hvem vi vil ha som venner, begrunner Mæland.

– Brukes aktivt av det russiske forsvaret

Sør-Varanger kommune har med sine 10 000 innbyggere vært Norges frontlinje og utstillingsvindu for norsk Russland-politikk etter Den kalde krigen.

Den utenrikspolitiske linjen «High North, Low Tension» som har høstet lovord internasjonalt, er på bakkenivå blitt oversatt til lokale, småskala prosjekter finansiert med UD-penger for å bygge gjensidig forståelse og vennskap i grenselandet.

Det er slike samarbeidsprosjekter innen skole, kultur og idrett som har vært innholdet i vennskapsavtalen mellom Sør-Varanger og Petsjenga. En form for samarbeidsavtale mellom de to har eksistert siden 1972, men fikk ekstra vind i seilene på 90-tallet etter Sovjetunionens oppløsning.

Etter at Russland startet sin fullskala invasjon av Ukraina i fjor, har det imidlertid ikke vært noen politisk eller administrativ kontakt mellom kommunene.

Siden den gang har også det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland surnet betraktelig, med Russlands erklæring av Norge som «uvennlig land» og gjensidig utvisning av diplomater.

Senest 18. september trakk Russland seg fra Barentsrådet – organet for det mellomstatlige samarbeidet i Barentsregionen. Russisk UD oppga som grunn at Russland ble nektet å overta det roterende formannskapet, som normalt skulle begynne nå i oktober.

«Russlands folkerettsstridige angrepskrig mot sitt naboland får konsekvenser, også for regionalt samarbeid i nord», uttalte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) da.

I juni besluttet regjeringen at ansvaret for Barentssekretariatet skal overføres fra UD til Kommunal- og distriktsdepartementet fra 2024. Fra å ha finansiert store deler av det grensekryssende folk-til-folk-samarbeidet med Russland, skal sekretariatet nå vri fokus mot regionalt samarbeid med Sverige og Finland i nord.

Det er nettopp de mange tiårene med folk-til-folk-samarbeid motstanderne mot å si opp avtalen med Petsjenga peker på. De ønsker å skille mellom Norges standpunkt til Putin-regimet og vennskapet mellom det norske og russiske folk.

Men Mæland mener det ikke finnes noe grunnlag for et folk-til-folk-samarbeid under de nåværende omstendighetene og kaller argumentet «dødt»:

– Særlig når vi nå vet at Petsjenga er en kommune som brukes veldig aktivt av det russiske forsvaret. Her trenes man opp til å dra i krig – her fraktes kjøretøy, utstyr, og personell til Ukraina.

Petsjenga-soldater deltar i fullskala-invasjonen

Bare 10 kilometer fra norskegrensen, i Petsjenga kommune, ligger basen til den russiske hærens 200. motoriserte infanteribrigade.

Brigaden består av motoriserte riflebataljoner, artillerigrupper, antiluftskyts- og antipanser-bataljoner og har som oppgave å beskytte den russiske Nordflåten. Flere av lokalsamfunnene i området har oppstått rundt de militære anleggene og personellet som jobber der, med deres familier.

Da Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022 ble soldater fra Petsjenga sendt ned for å delta i den russiske offensiven mot Kharkiv. Mange vendte aldri hjem igjen.

Washington Post beskrev i desember i fjor hvordan brigaden led enorme tap i de tidlige fasene av krigen. Bare tre måneder etter var styrkene redusert med minst en tredjedel og kommandant Denis Kurilo lagt inn på sykehus og tatt ut av tjeneste på ubestemt tid.

Tidlige rapporter fra det ukrainske forsvaret hevdet feilaktig at kommandant Denis Kurilo var blitt drept i Kharkiv-offensiven. Antall russiske soldater påstått omkommet er ikke uavhengig verifisert.

Den 200. motoriserte infanteribrigaden, som hadde ry på seg for å være en av de fremste militære avdelingene i den russiske hæren, var så desimert at en europeisk militærrådgiver mente den ikke kunne regnes som en kampstyrke lenger.

Barents Observer beskrev i juni i fjor hvordan brigaden i desperasjon satte i gang militær trening av såkalt «blandet frivillige» soldater med lite tidligere kamperfaring for å sende dem ned som forsterkninger til fronten.

Det er ikke kjent hvor mange soldater fra Kola-halvøya som er blitt drept i kamphandlingene i Ukraina siden februar i fjor, men de som vender hjem i kister blir hyllet som helter av guvernøren i Murmansk fylke, Andrej Tsjibis.

Deltok i Russlands krigføring i Donbas så tidlig som 2014

I et debattinnlegg i Minerva i januar 2022, gikk frilansskribent Bjørn Johan Berger gjennom mengdene med dokumentasjon som beviste at den russiske hæren aktivt hadde deltatt i krigføringen i Øst-Ukraina allerede fra 2014 og framover – trolig med titusener av soldater.

Blant annet forelå det bevis for at soldater som tjenestegjorde i de militære leirene like ved Russlands grense til Norge hadde deltatt i kamphandlingene.

Gjennom bilder og videoer som ble delt av russiske soldater på sosiale plattformer som VKontakte, avslørte for eksempel Nederland-baserte Bellingcat i 2015 at stridsvogner fra den 200. motoriserte infanteribrigaden hadde deltatt i krigshandlingene i Luhansk i Ukraina sommeren og høsten 2014.

Dette er altså samme brigade som til vanlig holder til i Petsjenga, vennskapskommunen til Sør-Varanger.

Det opprinnelige hvite taktiske tegnet er malt over på denne russiske stridsvognen som ble fotografert i Donbas høsten 2014. Foto: VKontakte / Bellingcat (Bellingcats utheving).

Midlertidige gule taktiske tegn og nummer som var malt på stridsvognene for å skjule deres russiske opphav, var ikke blitt malt over igjen før stridsvognene ble returnert til Petsjenga i 2015.

Bildebevis av at stridsvogner fra den 200. motoriserte infanteribrigaden, her parkert i den militære landsbyen «19. kilometer» like ved Petsjenga, deltok i Russlands krigshandlinger i Donbas i 2014. Foto: VKontakte / Bellingcat (Bellingcats nummermarkeringer).

I debattinnlegget beskriver Berger også hvordan russiske Novaja Gazeta i februar 2015 rapporterte at 59 kontraktssoldater fra Murmansk hadde blitt beordret mot sin vilje til å reise ned og delta i kamphandlingene i Donbas, mens de deltok på militære øvelser med Russlands 61. marineinfanteribrigade.

Soldatene var på treningsleir i tettstedet Sputnik i Petsjenga kommune, rundt 15 kilometer fra norskegrensen.

– Kreml har kommet til Petsjenga

Da Filter Nyheter intervjuet seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) i august, beskrev han at man fra norsk side har ønsket å opprettholde en illusjon om at det er en forskjell på sentrale og lokale russiske myndigheter.

Han antok det var sterkt ønske fra norsk side om å ikke provosere Russland eller forpurre den bilaterale relasjonen tilbake i 2014, som gjorde at myndighetene sentralt ikke ga signaler til kommunene i nord om å bremse folk-til-folk-samarbeidet selv etter Krym-annekteringen:

– Norske myndigheter har ønsket å skille mellom det som skjer i Kreml og det som skjer i Petsjenga, og har forholdt seg omtrent som om det var to forskjellige land, påpekte Friis.

– Men det skillet har blitt veldig vanskelig å gjennomføre nå, når ordføreren i Petsjenga kjører rundt med en svær Z på bilen sin. Da ser vi at Kreml har kommet til Petsjenga også.

Samarbeidet om «teknisk drift» med Nordflåtens hjemby

26. april i år vedtok et enstemmig kommunestyre i Sør-Varanger å si opp den andre av kommunens to russiske vennskapsavtaler.

Avtalen var med Severomorsk – en lukket, militær by like nordøst for Murmansk som er hovedbase for den russiske Nordflåten.

Men heller ikke her var det opprinnelig enighet. I kommunens formannskap, der forslaget først ble tatt opp, stemte representanter fra Sosialistisk Venstreparti, Høyre og Senterpartiet for å si opp vennskapsavtalen, mens Arbeiderpartiet stemte imot.

SV-representant Harald Gunnar Sunde som fremmet forslaget, mente Sør-Varanger burde si opp avtalen av hensyn til kommunens sikkerhet.

Ved siden av å oppfordre til samarbeid innen kultur, utdanning og ungdomsprosjekter, lå det nemlig et punkt i avtalen om å «igangsette samarbeid (erfaringsutveksling) innenfor kommunal teknisk drift (bruk av energibesparende teknologier)».

Barents Observer skrev i fjor om en delegasjon ortodokse prester fra Severomorsk som i 2019 kom og ville ta en titt på vannforsyningssystemet i Kirkenes.

Etter at ordføreren i Sør-Varanger hadde tatt en prat med politimesteren og funnet ut at «det var kanskje ikke så lurt», ble forespørselen avslått.

– Avtalen ga altså ikke noen blankofullmakt til at Russland kunne komme å se hva de ville. Men det er veldig spesielt å ha en avtale med slike punkter og samtidig måtte avslå det av sikkerhetshensyn, påpeker Sunde.

(Det hører med til historien at lederen for Den russisk-ortodokse kirke på Kola-halvøya, Biskop Mitrofan, har bakgrunn fra Nordflåten og tjenestegjorde som kaptein på flere russiske marinefartøy fram til 1997.)

Utsnitt fra samarbeidsavtalen mellom Severomorsk og Sør-Varanger, signert 2. april 2016.

– Et avsluttet kapittel

En ny votering over vennskapsavtalen mellom Sør-Varanger og Petsjenga vil først kunne skje ved årsskiftet, tror Magnus Mæland. Først må kommunestyret konstitueres den 11. oktober, og deretter må de ordinære kommunestyremøtene ta til.

– For oss vil det være en viktig symbolsk handling, i tillegg til at vi ønsker å kutte båndene vi har til Petsjenga. Vi vil dreie den internasjonale politikken mot Nato, Finland og Sverige, ikke rettet mot Russland og Kina, slik det har vært under det nåværende regimet (med henvisning til Arbeiderpartiets styre i kommunen, red. anm.).

Sør-Varanger Høyre sonderer nå med flere partier for å prøve å danne det nødvendige flertallet til å få ordføreren.

Mæland sier han ser på Russland som et avsluttet kapittel for Sør-Varanger, men understreker overfor Filter Nyheter at han ikke ønsker en opphetet og polariserende debatt om temaet.

Han sier det er viktig «å holde hodet kaldt og hjertet varmt» og peker på at mange i kommunen har familie på den andre siden av grensen.

Innbyggerne i kommunen skal fortsatt få være stolte av sitt opphav og det vil alltid være en kontakt over grensen på personnivå, mener ordførerkandidaten:

– Men politisk og i næringslivet er samarbeidet dødt.

Magnus Mæland (H). Foto: Privat.

– Har ikke endret vårt standpunkt

Sittende ordfører i Sør-Varanger, Lena Norum Bergeng (Ap), skriver på e-post til Filter Nyheter at partiet hennes ikke har endret standpunkt siden forrige gang de gikk imot å bryte Petsjenga-avtalen helt:

«Arbeiderpartiet har ikke endret mening i saken om Sør-Varangers vennskapsavtale med Petsjenga siden sist. Den er fremdeles ‘lagt på is’».

Hun påpeker at selv om saken har vært oppe til behandling «tre ganger det siste året, har Sør-Varanger kommunestyre hver gang vedtatt at den skal ‘holdes fryst’».

Når det gjelder Høyre sin uttalelse om at den internasjonale politikken i Sør-Varanger under Ap har vært rettet mot Russland og Kina, «får det stå for Høyre sin egen regning», skriver hun.

Bergeng forteller at hun kun har hatt et par møter med ordføreren i Petsjenga siden hun ble valgt inn som ordfører 28. april 2021, «mest for å hilse på hverandre da vi begge var nyvalgte», og at begge møtene skjedde på Teams, siden det var under pandemien.

Hun understreker at all kontakt på myndighetsnivå har vært brutt siden fullskala-invasjonen 24. februar i fjor.

Om kommunens vennskapsavtale med byen Harbin i Kina, som ble inngått under hennes partikollega Rune Rafaelsens ordførerperiode i 2018, påpeker hun at avtalen ble vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre og er gjeldende politikk for Sør-Varanger:

«Som ordfører har man et visst handlingsrom til å fokusere på hva man mener er viktig for sin kommune (…) Jeg har ikke hatt noen som helst kontakt med kinesiske myndigheter i min periode som ordfører.»

Ordfører i Sør-Varanger, Lena Norum Bergeng (Ap). Foto: Sør-Varanger kommune.



– Å si opp avtalen kan tjene Putins narrativ

10. september gikk Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Guro Brandshaug, ut mot Høyre-kandidat Magnus Mæland og hevdet partiet fulgte nasjonale retningslinjer når de kun vil fryse Petsjenga-avtalen:

– Mæland hevder at Sør-Varanger opptrer i strid med den nasjonale linjen. Det er feil, bekreftet senest av Utenriksdepartementet denne uka, uttalte Brandshaug til Sør-Varanger Avis.

Til avisen refererte hun at den nasjonale linjen er at alle bilaterale avtaler med russiske aktører, herunder vennskapsbyavtalene, «skal være stilt i bero, det vil si lagt på is».

Statssekretær Eivind Vad Petersson skriver på e-post til Filter Nyheter at regjeringens råd «er å stanse vennskapssamarbeid med russiske kommuner, men vi har latt det være opp til norske kommuner selv å avgjøre om en stans i praksis skal bety å fryse samarbeid eller si opp samarbeidsavtaler.»

Brandshaug understreker overfor Filter Nyheter at hun ikke er en del av kommunestyret i dag og ikke har noen politisk rolle inntil et nytt kommunestyre er konstituert i oktober. Hun vil derfor avvente med å uttale seg om Petsjenga-avtalen til saken eventuelt kommer opp til ny behandling.

I forkant av kommunestyrebehandlingen i fjor høst, uttalte Brandshaug til NRK at hun trodde det å si opp Petsjenga-avtalen ville ha liten realpolitisk effekt overfor Russland – om noen.

Samtidig var hun redd for hva det ville sende av signaler til lokalsamfunnet om de sa opp avtalen med nabokommunen helt, og mente det kunne bidra til mer splittelse og polarisering i en allerede prøvet befolkning.

I kommunens administrasjonssenter Kirkenes har rundt en tiendedel av befolkningen russisk bakgrunn. Mange av dem har giftet seg og stiftet familie med den norske delen av befolkningen i årenes løp.

I tillegg mente Brandshaug at det å si opp avtalen tvert imot kunne ha en negativ symboleffekt, ved at Putin-regimet kunne bruke avgjørelsen til å fremme deres skremmebilde av et Vesten som vil isolere Russland:

– Det narrativet Putin vinner mest på, er at Vesten vil Russland ondt. Det narrativet må vi bryte, og da må vi klare å ha to tanker i hodet samtidig, sa Brandshaug den gang.

– Svært personlig for mange

Da Filter Nyheter var i kontakt med Sør-Varanger Sosialistisk Venstreparti før valget, forklarte ordførerkandidat Elin Mathisen at lokalpartiet var delt i spørsmålet om Petsjenga-avtalen:

– Noen har lyst til å si den opp, andre vil holde den frosset. De første peker på at vi uansett ikke skal ha noe samarbeid. De andre peker på at vi en gang skal tilbake til et normalt forhold til Russland. Men til det siste er det jo ingen som kan forutsi når det skjer.

Partikollega og kommunestyrerepresentant Harald G. Sunde opplyser til Filter Nyheter at partiet per dags dato ikke har tatt noen beslutning om de bør gå for det ene eller det andre. Han sier de «ikke har rukket å trekke pusten etter valget» og at de for tiden har fokus på å lande ordfører:

– Hvis saken kommer opp, må vi ta en avklaring rundt det. Også om noen av representantene vil stemme i henhold til sitt personlige syn og ikke slik partiet stemmer. For dette berører og er svært personlig for mange.

Sunde forteller for egen regning at han har lest det professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø skriver om Russlands propagandistiske bruk av felles krigsminnemarkeringer med nord-norske kommuner, med stor interesse.

Han presiserer at Sør-Varanger SV mener de må holde seg langt unna noe samarbeid med landet så lenge krigen i Ukraina pågår.

Deler av partiet mener likevel det vil være fornuftig å opprettholde en «sovende» avtale, så lenge den kun inneholder tema som skole- og kulturutveksling.

– Men vil det være mulig å samarbeide med Petsjenga igjen når krigen en gang er over, når man vet at militære avdelinger og utstyr fra kommunen har deltatt i krigshandlingene?

– Det er et godt spørsmål. Det vil i hvert fall ta tid før et sånt samarbeid vil være på plass igjen. Det vil ta mange år, hvis det i det hele tatt blir noe.

Harald Gunnar Sunde (Sosialistisk Venstreparti). Foto: Sør-Varanger kommune.

– Plutselig var de ikke så snille likevel

Da Filter Nyheter snakket med Senterpartiets ordførerkandidat i Sør-Varanger, Kurt Pasvikbamsen Wikan, før valget, ga han uttrykk for at det ikke alltid var like lett å henge med i svingene i norske myndigheters Russland-tilnærming.

Under Den kalde krigen bygget myndighetene opp infrastrukturen i Sør-Varanger for å hevde suverenitet overfor Sovjetunionen. Dette endret seg med Sovjetunionens fall i 1991 og «alt det samarbeidet over grensen som det førte med seg», fortalte Wikan:

– For å si det helt enkelt: vi har hatt et folk-til-folk samarbeid med Russland i veldig mange år. Russland har, ifølge myndighetene våre, vært en god nabo. Og så – i fjor – oppdaget de plutselig at de ikke var så snille, likevel.

Wikan, som selv har drevet med norsk turisme til Russland i 25 år, mener samarbeidet som folk i Sør-Varanger har bygget opp med sine russiske naboer har fått et skudd for baugen.

Senterpartiets standpunkt før kommunevalget, var likefullt at det var riktig å beholde vennskapsavtalen med Petsjenga, for framtiden:

– Vi ser det som en tragedie at vi har en nabo i krig. Men likevel – det er vår nabo. Vi vil legge alt på is, men ikke knuse isen, sa han da.

To uker etter valget presiserer Wikan til Filter Nyheter at partiet ikke har rukket å diskutere saken på nytt.

Kurt Pasvikbamsen Wikan (Sp). Foto: Privat.

– Åpenbart at vi bør ha kontakt med våre naboer

Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Sør-Varanger, Tore Fredrik Nilsen, mener det ikke utgjør noen forskjell om kommunen avslutter vennskapsavtalen med Petsjenga eller holder den frosset slik den er nå. For ham blir det ren symbolpolitikk.

Så lenge krigen pågår skal de ikke ha noe med Russland å gjøre, understreker han:

– Sånn som det er i dag er det ingen vits i å samtale med en krigførende part. Nå er det ikke noe vennskap overhodet. Men vi har et håp om at verden en gang skal bli normal.

Hva framtiden bringer, vet de ingenting om, mener Nilsen. Han framhever det viktige naboskapet med landet de bare er en femten minutters kjøretur unna i Kirkenes:

– Det er åpenbart at vi bør ha kontakt med våre naboer. Det er helt åpenbart.

Også Nilsen viser til at mange i Sør-Varanger har nære og familiære bånd med folk i Russland og at det derfor er vanskelig å forholde seg til krigen som nå utspiller seg nede i Europa. Folk på begge sider av grensen lider under den «skjerpede situasjonen» for tiden, forteller han, og legger til at de selvfølgelig lider mest i Ukraina.

Om soldatene fra Petsjenga-området som har deltatt i krigen, sier Nilsen det er trist for både regionen og for familiene det gjelder.

Men etter hans syn endrer ikke krigsdeltagelsen på hvordan Sør-Varanger bør forholde seg til sin russiske nabokommune i framtiden:

– Det har vært mange kriger rundt omkring i verden opp gjennom historien. Vi kan ikke fortsette å fordømme dem når krigen er over. Vi må få tilbake normaliteten igjen.

Ordførerkandidat Tore Fredrik Nilsen, Sør-Varanger Fremskrittsparti. Foto: Nina Gudrun Karisari.

– En vegg er falt ut

– Kirkenes har betalt den hardeste prisen her i Norge.

Det sier Dagfinn Gjerde, som har samarbeidet om prosjekter med aktører på den russiske siden av grensen gjennom hele sitt yrkesaktive liv, i ulike kapasiteter.

Blant annet var han som ungdomsarbeider i Sør-Varanger kommune, med å arrangere «Seiersmarsjen» i 2014, der norsk og russisk ungdom gikk i Den røde armés fotspor for å markere at det var sytti år siden sovjetiske soldater frigjorde Øst-Finnmark fra tyskerne.

I dag er Gjerde pensjonist og reflekterer over hvordan krigen i Ukraina har endevendt på lokalsamfunnet han har vært en del av i nær førti år.

– Kirkenes-samfunnet har blitt bygget på vennskapsforholdet til Russland. Russland har vært en del av vår identitet. Plutselig er identiteten vår i spill – det er vanskelig for mange.

Gjerde forteller at etterkrigstidens samarbeid med russerne skriver seg helt tilbake til 50-tallet, da hornmusikken i Vardø avla den lukkede marinebyen Severomorsk et uventet besøk og ble tatt imot som gjester.

Siden den gang har mange kontakter blitt opprettet på tvers av grensen og mange personlige bånd blitt knyttet. Da er det hardt når man plutselig ikke skal være venner lenger, forklarer han.

– Det er en vegg som er falt ut.

– Vil ta femti nye år å bygge opp tilliten

Gjerde deltar regelmessig i demonstrasjonene foran Det russiske generalkonsulatet i Kirkenes, mot «det hårreisende som nå skjer».

Der deltar også mange av de andre som har vært med på samarbeidsprosjektene med Russland i årenes løp. Også russere møter opp, forklarer han, for å protestere mot krigen:

– Vi kan jo ikke godta det her. Alle er enige om at det som nå skjer er uakseptabelt.

– Men midt oppi galskapen er det også en sorg. Vi har gjort mye bra i samarbeid med våre russiske partnere. Det er tretti til femti års arbeid som er lagt i grus.

Tidligere ungdomskoordinator for Sør-Varanger kommune, Dagfinn Gjerde. Foto: Privat.

Gjerde har liten tro på at Russland kommer til å trekke seg ut av Ukraina med det første.

Men den dagen det skjer, ser han for seg at Kirkenes på nytt vil bli bedt om å tilnærme seg sin russiske nabo:

– Og hva da – skal man liksom begynne med blanke ark? Jeg lover deg at det vil ta femti nye år før det forholdet kan normaliseres igjen. Å bygge tillit og forhold tar mange år. På én natt er det revet bort.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.