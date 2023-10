Al Jazeera meldte like etter klokken 14 i dag at Gazas eneste gjenværende kraftverk er stanset på grunn av mangel på diesel. Lokale myndigheter har tidligere advart mot at regionen vil bli lagt i «komplett mørke» med katastrofale konsekvenser dersom det ikke blir tilført drivstoff. Helsemyndighetene på Gaza oppgir at flere enn 1000 palestinere er døde og 5000 skadd etter israelske angrep og at om lag 60 prosent av ofrene er kvinner eller barn. Gitt at sifrene er i nærheten av riktige, er bombingen langt mer omfattende enn i tilsvarende tidsrom i tidligere perioder med luftangrep, påpeker New York Times.

Også dødstallet i Israel har fortsatt å stige etterhvert som åstedene for Hamas’ massakre av sivile har blitt frigitt, og myndighetene oppga i morges at minst 1200 er funnet drept og at 2400 er skadd etter terrorangrepet. Barn, kvinner og eldre ble drept i det som framstår som rene henrettelser av forsvarsløse familier, men israelske myndigheter har ikke gått god for antallet drepte barn eller drapsmetodene som verserte i flere medier i går. Flere titalls av de døde er utenlandske statsborgere.

Den israelske hæren har i dag skutt med artilleri og fra lufta mot det den beskriver som militære mål tilhørende Hizbollah inne i Libanon – etter et rakettangrep fra den Iran-støttede gruppen mot en israelsk militærpost – men omfanget framstår som avgrenset i lys av den overhengende frykten for en fullskala front i nord.

USAs president Joe Biden kom i sin tale i går med svært tydelige advarsler til nettopp Iran og Hizbollah (riktignok bare navngitt som «land og organisasjoner») om å ikke blande seg og impliserte at USA er rede til å reagere militært i uforbeholden støtte til Israel. Det antas å være en rekke savnede amerikanere blant gislene som ble tatt av Hamas lørdag, og USA bistår Israel blant annet med spesialister på gisselredning i tillegg til våpenforsendelser og tilstedeværelsen i Middelhavet.



– Vi forblir overbevist om at det ikke finnes en militær løsning på denne konflikten. En fredsprosess må gjenopptas av hensyn til parters langsiktige sikkerhet, sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin redegjørelse til Stortinget i dag. Han beskrev Hamas-angrepet som «terror» og «krigsforbrytelser» og uttalte at Israels rett til selvforsvar omfatter «forholdsmessige tiltak for å hindre tilførsel av våpen og andre angrepsmidler til Gaza» men at tilgangen til humanitær hjelp for sivilbefolkningen må opprettholdes.

I utlandet skaper krigen og hendelsenes dominans i nyhetsbildet frykt for angrep på jødiske interesser. I Frankrike kunngjorde myndighetene i dag at 10 000 politifolk er satt inn i arbeidet med å beskytte synagoger og jødiske skoler. En rekke personer er de siste dagene pågrepet for antisemittiske trusler.

JOIKER PÅ STORTINGET: Onsdag morgen tok Fosen-demonstranter seg inn i Vandrehallen på Stortinget. Der startet de å joike slik at det kunne høres inn i stortingssalen under spørretimen. – Vi har ingen planer om å gå, sa aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til Aftenposten. Det var etter sigende Rødt-representant Geir Jørgensen som inviterte demonstrantene inn. Per Willy Amundsen (Frp) mente demonstrantene måtte fjernes, om så nødvendig med makt, og at demonstrasjonen var «uverdig for den jobben vi skal gjøre på Stortinget».

Høyesterett slo for to år siden fast at vindparken på Fosen er et brudd på reindriftssamenes menneskerettigheter, men regjeringen har nektet å rive hele parken som resultat. I protest lenket demonstranter seg i februar fast med kjettinger foran flere regjeringslokaler i Oslo sentrum, med Greta Thunberg i spissen. Onsdag morgen har demonstrantene sperret Karl Johans gate og flere hundre har samlet seg foran Stortinget. – Nå skal vi okkupere Karl Johan med en gigantisk lavvoleir lenge fremover. Og så planlegger vi sivil ulydighet andre steder rundt omkring i tillegg. Planen nå er å ansvarliggjøre ikke bare regjeringen, men også Stortinget, sa leder for Natur og Ungdom Gina Gylver til Aftenposten.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) skrev onsdag formiddag på Facebook at han hadde stor respekt for demonstrantene og at regjeringen jobbet for å finne en løsning som ivaretok reindriftssamenes rettigheter, men gjentok at det var uaktuelt å rive samtlige turbiner.

ZELENSKYJ PÅ NATOS HOVEDKVARTER: Ukrainas president dukket for første gang opp i Natos hovedkvarter i Brüssel, der han igjen ba om flere våpen til vinteren, særlig luftforsvar, artilleri og ammunisjon. Volodymyr Zelenskyj tok til orde for at han ønsker å få hånd om russiske formuer som er fryst i Vesten, slik at Ukraina kan bruke disse midlene til å finansiere krigen: – Til de landene som sier at de ikke har penger til å hjelpe, er mitt budskap: Dere har russiske aktiva. La oss finne nøkkelen til hvordan vi kan bruke disse pengene i Ukraina. Det er et viktig tema for meg i møtene her.

Både Nato og ukrainske myndigheter har uttrykt bekymring for om USA, på grunn av politisk uro i Kongressen, vil redusere støtten til Ukraina.

I talen sammenlignet Zelenskyj Hamas’ angrep mot Israel med Russlands invasjon av Ukraina, og han anbefalte at Natos allierte støtter Israel fra «terroristene» i Hamas. I går uttrykte presidenten bekymring for om krigen i Israel fører oppmerksomheten vekk fra Russlands aggresjon i Ukraina.

MYSTERIET I FINSKEBUKTA: Ut over at «noe eller noen» har revet den over fra siden, og at det har vært så sterke krefter i sving at det er grunn til å mistenke en villet handling, er det fortsatt et mysterium hva som har skjedd med gassrørledningen mellom Finland og Estland. Ledningen – som forbinder Finland med det europeiske naturgassmarkedet og kan sende hydrokarboner i begge retninger alt etter hvor prisen er høyest – mistet brått trykket i helgen og er nå avstengt. Om det bevises å være angrep mot kritisk Nato infrastruktur vil det bli møtt med en respons fra Nato, sier forsvarsalliansens generalsekretær Jens Stoltenberg, ifølge VG. Det skal ifølge Reuters ikke være fare for gassmangel i noen av landene til vinteren, selv om det skulle ta flere måneder å reparere rørledningen. Men europeiske gasspriser steg etter at nyheten ble kjent.