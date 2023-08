Koranbrenning-krisen vokser: Danmark og Sverige signaliserer lovendringer før muslimsk toppmøte

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Regjeringene i Danmark og Sverige prøver å avverge at islamister internasjonalt utnytter provokasjoner fra muslimfiendtlige aktivister i de skandinaviske landene til å mobilisere ekstremister til angrep. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen ledet i morges et tverrpolitisk møte for å sondere hvilken støtte regjeringen der kan få til «juridiske verktøy» som kan hindre skjending av koranen ved andre lands ambassader. Timingen og offentligheten rundt møtet skyldes at koranbrenninger i Sverige og Danmark senere i dag er tema under en samling i «Organisasjonen for islamsk samarbeid» (OIC), som har 57 medlemsland og påberoper seg å forvalte muslimers interesser – samtidig som høyreradikale danske aktivister […]