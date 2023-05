HELLAS’ KONSERVATIVE PARTI Nytt demokrati vinner landets parlamentsvalg med 41 prosent oppslutning, en margin på 20 prosentpoeng mot hovedmotstanderen Syriza. Statsminister Kyriakos Mitsotakis, som kom til makten i 2019 og har levert solid økonomisk vekst i postpandemiæraen, indikerer at han vil skrive ut nyvalg for å sikre seg rent flertall, snarere enn å danne koalisjonsregjering. Verken statsovervåkingsskandalen som ble kjent i fjor eller raseriet over myndighetenes håndtering av togulykken i Thessalía i februar ser ut til å ha gått ut over regjeringens popularitet. Det står i motsetning til politikerne som løftet landet ut av gjeldskrisen ved å vedta kraftige budsjettkutt i 2018 og nå er gått på et nytt stortap. BBC News/AFP



DEN RUSSISKE AMBASSADØREN til USA, Anatolij Antonov, sier Nato løper en «kolossal risiko» ved å donere F-16 til Ukraina. Det er den første kommentaren fra offisielt russisk hold etter Joe Bidens jagerflybeslutning fredag. Antonov påpeker at Ukraina mangler infrastruktur for slike fly og at de derfor må ta av fra Nato-baser. Reuters



UKRAINAS PRESIDENT Volodymyr Zelenskyj avviser at russiske soldater nå har full kontroll over Bakhmut, slik Wagner-gruppa kunngjorde i helga. BBC News



MEXICO HAR HEVET farevarselet for vulkanen Popocatepetl til nest høyeste nivå og stengt de to flyplassene i Mexico by på grunn av store mengder aske i lufta. ABC News/NRK (NTB)



STORBRITANNIAS STATSMINISTER Rishi Sunak er under press for å starte en granskning av innenriksminister Suella Braverman. Hun kan ha brutt etiske regler ved å be om spesialbehandling etter å ha blitt tatt i en fartskontroll. The Guardian



BEGGE PARTER UTTRYKKER forsiktig optimisme

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.