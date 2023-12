KONGRESSEN I USA har vedtatt å starte en formell granskning med tanke på en riksrettssak mot president Joe Biden. Det innebærer blant annet at Det republikanske partiets etterforskere får juridisk tyngde til å kreve innsyn i dokumenter, og at en prosess som kaster et mistankens slør over presidenten vil pågå inn i året han søker gjenvalg og etter alt å dømme skal drive valgkamp mot Donald Trump.

Aldri tidligere har en slik granskning vært startet opp uten at det har endt med en faktisk riksrettssak (eller, i Richard Nixons tilfelle i 1974, at presidenten går av). Bidens politiske motstandere har imidlertid gransket presidentens families forretninger i flere år og fått innsyn i titusenvis av dokumentsider uten å finne konkrete eksempler på at presidenten selv har begått lovbrudd. Joe Biden anklager Det republikanske partiets politikere for å kaste bort tiden på meningsløse politiske hevntokt i stedet for å jobbe for velgerne sine. AP News/Politico



DOMMEREN I DEN FØDERALE saken mot Donald Trumps forsøk på å omgjøre resultatet i 2020-valget har satt forberedelsene til saken på pause. Det skjer i påvente av en avklaring av hvorvidt ekspresidenten er immun mot straffeforfølgelse. – Dette er en stor seier for Trump, sier hans talsperson.

Samtidig blir det klart at en kjennelse i bedragerisøksmålet mot Trump Organization kan ventes tidlig neste år. Reuters/