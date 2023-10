Kongressen i USA paralysert etter mistillit mot speaker McCarthy

«What now», mumlet et Kongress-medlem fra Det republikanske partiet til seg selv, overhørt av The New York Times’ journalist på gulvet i Representantenes hus etter den historiske avsettelsen av speaker og majoritetsleder Kevin McCarthy i går.

Utbruddet er et symbol godt som noe på situasjonen i parlamentet i verdens mektigste nasjon: Ingen vet hvem som skal overta for McCarthy og forsøke å styre Det republikanske partiets dypt splittede parlamentsgruppe, eller når det skjer – representantene har dratt hjem til sine valgdistrikter og returnerer ikke før neste uke, og selv har hovedpersonen slått fast at han ikke tar opp igjen kampen om vervet som USAs nest høyest rangerte politiker etter presidenten. I mellomtiden er parlamentet paralysert – og det er 40 dager til den midlertidige budsjettavtalen som til slutt felte McCarthy utløper, og en ny nedstengning av den føderale staten truer.

Aldri før har en speaker of the House måttet forlate posten ufrivillig. McCarthy fikk totalt ni måneder i sitt hardt tilkjempede verv og ble avsatt etter et mistillitsforslag fremmet av sin partifelle Matt Gaetz. Gaetz tilhører ytre-høyrefløyen som raser mot at majoritetslederen har samarbeidet med Det demokratiske partiet for å unngå at amerikanske staten misligholder gjeld eller må stenge ned (samt mot en etikk-granskning av Gaetz’ påståtte seksuelle overgrep og rusmiddelbruk). Åtte ytre høyre-representanter stemte for mistillit, i tillegg til samtlige demokratiske representanter, som på sin side ikke ser seg tjent med en Trump-vennlig ordfører som blant annet har startet en riksrettssak mot president Biden.

OMVALG I MOSS: Onsdag ble det kjent at Kommunal- og distriktsdepartementet har avgjort at fylkestingsvalget for Østfold må avholdes på nytt i hele Moss kommune. Dermed er det duket for Norges første omvalg på 40 år. Bakgrunnen er at stemmesedlene for Industri- og næringspartiet (INP) ved en forglemmelse manglet i avlukkene i Ryggehallen valglokale i syv timer, der omtrent 3000 personer stemte i løpet av valgdagen. Gjennom valgresultatet i september hadde INP sikret seg ett mandat til fylkestinget, men lå skarve syv stemmer unna å få to mandater. Etter en «grundig vurdering» kom departementet fram til at mangelen på stemmesedler i valglokalet har hatt betydning for valgresultatet i Østfold fylke.

Til NRK uttaler lokalleder i Moss, Svein Kenneth Stensrud, at han er fornøyd med at det blir omvalg: – Det som har størst betydning er at velgerne har tillit til valgsystemet. I et omvalg vil man ikke komme med samme resultat, men det vil bli et riktig valg, og det er det som er viktig. Det var INP selv som klaget saken inn til valgstyret i Østfold.

INDISK POLITI RANSAKET NY AVISREDAKSJON: Tirsdag morgen ble hjemmene til mer enn 40 journalister og bidragsytere til nyhetsnettsiden NewsClick ransaket av indisk politi, der både mobiler og pc-er ble gjennomgått. Avisa er kjent for skarp kritikk av Indias statsminister Narendra Modi, med kritikere bestående av både en stand-up komiker, en historiker og flere journalister.

Flere pressefrihetsforeninger knytter ransakelsen til Indias stadig dårligere ytringsfrihetsklima. India har siden Modi ble statsminister i 2014 falt 20 plasser på Reportere uten grensers pressefrihetsindeks, og ved siste rangering lå India helt nede på 161. plass av 180 land.

Myndighetene i India begrunner imidlertid ransakelsen med at de mener avisa sprer kinesisk propaganda, og at de derfor undersøkte påståtte Kina-koblinger. En anonym indisk tjenesteperson sier ifølge Financial Times at «de såkalte journalistene har blitt betalt for å spre kinesisk propaganda». New York Times publiserte nylig en undersøkelse der de knyttet NewsClick til et internasjonalt nettverk som gir midler til pro-Kina propaganda, men enkelte har også vært bekymret for at indiske myndigheter har brukt artikkelen som et påskudd for å angripe kritiske journalister. Ransakelsen fant sted i en tid med økt spenning mellom Kina og India på grunn av den uløste konflikten ved Himalaya-grensen.

RUSSISK EKSIL-JOURNALIST DØMT: Den russiske tv-journalisten Marina Ovsiannikova (45) gjorde seg i fjor verdenskjent da hun snek seg inn på en direkte nyhetssending med en plakat med teksten «NO WAR» og «de lyver for dere», med tekst både på engelsk og russisk. Hun ble bøtelagt for stuntet. I fjor flyttet hun ut av Russland, men hun er nå dømt til 8,5 års fengsel for en annen protest: I juli i fjor sto hun i nærheten av Kreml med en plakat der det sto at president Vladimir Putin er en morder og soldatene hans fascister. «Hvor mange barn må dø før du slutter?», het det. Selv står hun for det hun skrev, og hun kaller dommen absurd og politisk motivert.



NY MALARIAVAKSINE RULLES UT: Verdens helseorganisasjon (WHO) har godkjent en ny malariavaksine produsert av Universitetet i Oxford. Den nye vaksinen, ved navn R-21/Matrix M, har vist vedvarende beskyttelse for barn, noe som gjør den til et vendepunkt for bekjempelse av sykdommen. Vaksinen forventes å resultere i tilstrekkelig vaksinetilførsel til fordel for alle barn som bor i områder der malaria er en folkehelserisiko, hovedsakelig sør for Sahara-ørkenen i Afrika. I 2021 døde 619 000 mennesker av sykdommen, som både kan forebygges og behandles, der 96 prosent av dødsfallene fant sted i Afrika. WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus mener den nye vaksinen bringer oss nærmere muligheten for et malariafritt samfunn. Minst 28 afrikanske land planlegger nå å innlemme vaksinen som del av deres nasjonale vaksinasjonsprogram. Så langt har vaksinealliansen Gavi-stiftelsen godkjent å bistå med teknisk og finansiell utrulling i 18 av landene.

