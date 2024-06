Konfrontasjon i demilitarisert sone før Putin er ventet til Nord-Korea

FLERE NORD-KOREANSKE SOLDATER skal være skadet i en konfrontasjon langs grensen til Sør-Korea. Soldatene skal ha arbeidet i det tungt bevoktede området da de – trolig uforvarende, ifølge Sør-Koreas myndigheter – kom inn i den demilitariserte sonen. I likhet med en tilsvarende, øyensynlig uforvarende inntrengning for en uke siden, ble det avfyrt varselsskudd fra sørkoreansk side, hvorpå soldatene returnerte inn i Nord-Korea. Det ble i natt også meldt om at en landmine var utløst.

De siste ukene har det vært økt spenning mellom de to landene – blant annet har Nord-Korea sendt avfall over grensen med luftballonger.

Hendelsen på grensa skjer samme dag som Vladimir Putin er ventet på sitt første statsbesøk til Nord-Korea på 24 år (se under). I forkant av besøket har nordkoreanske medier publisert en tekst signert Putin der han takker Nord-Korea for støtte til krigen i Ukraina og skriver at Russland vil samarbeide tett med det ellers isolerte landet for å motvirke effekten av vestlige sanksjoner. Sky News/NRK/AP News

NATO-SJEF JENS STOLTENBERG sier Kina må bli møtt med økonomiske konsekvenser for sin støtte til det russiske krigsmaskineriet. I et nytt intervju anklager generalsekretæren Beijing for å få i både pose og sekk, ved at landet selger mikroelektronikk til Russland samtidig som landet forsøker å opprettholde et godt forhold til landene i Vesten.