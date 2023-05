Køer og fulle sentere ved USA-Mexico-grensa

ET STORT ANTALL flyktninger forsøkte i natt å krysse den meksikanske grensa inn i USA før pandemirelaterte unntaksregler utløp og ble erstattet av strenge asyllover. Flere steder er grensevaktenes interneringssentere fulle, og køer hoper seg opp der feilinformasjon lett spres og fører til frykt og forvirring. Særlig for flyktninger som opprinnelig kommer fra andre verdensdeler kan de nye reglene gjøre det vanskeligere å få opphold – journalister rapporterer om sporadisk oppståtte teltleire fulle av folk fra såvel Afrika som Russland, Midtøsten, Sentral- og Øst-Asia. Republikanske politikere anklager president Biden for dårlig håndtering av situasjonen, mens demokratene mener den skyldes kutt i budsjetter på Trumps vakt. De siste dagene har mer enn 10 000 krysset grensa hvert døgn. The New York Times/AP News/Reuters

RUSSLAND TRUER STORBRITANNIA med en militær respons på britenes beslutning om å levere langdistanseraketter