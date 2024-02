SKJEBNEUKE: Advokatene til Julian Assange argumenterte i formiddag med at det er misbruk av rettsvesenet å be om utlevering for politisk motiverte anklager. Rettsmøtet om Assanges ankemulighet som pågår i dag og i morgen regnes som Wikileaks-grunnleggerens siste sjanse til å stanse utlevering til USA på den svært omstridte amerikanske spionasjetiltalen – anklager som kan gi livstid i fengsel. Assange selv skal delta via videooverføring fra det britiske høysikkerhetsfengselet der han snart har vært i fem år.



Hvis anken hans avvises, kan utleveringen skje raskt, da det ikke er ventet at Den europeiske menneskerettsdomstolen vil gripe inn i avgjørelsen. En utlevering vil trosse advarsler fra en bred koalisjon av presse- og ytringsfrihetsforkjempere internasjonalt som mener det vil få vidtrekkende konsekvenser å gi etter for USA i saken. Her kan du følge BBCs direkteblogg om rettsmøtet og demonstrasjonene i London.

KNYTTER VENSTRE TIL «FREMMEDE MAKTER» OG «DESINFORMASJON»: Arbeiderpartiets Mani Hussaini tar i bruk mildt sagt sterke ord om Venstre i debatten om gruvedrift på havbunnen: – Ola Elvestuen motarbeider den norske folkevilja når han ber fremmede makter om å stanse demokratiske beslutninger på Stortinget, sier Hussaini til VG.



Ifølge avisa betegner han også Venstre-politikerens opptreden som «desinformasjon» og «påvirkningsarbeid» og krever at Elvestuen skal «si unnskyld til det norske folk». Bakgrunnen er et møte mellom EU-parlamentarikere og fire norske stortingspolitikere etter at Norge i januar åpnet for mineralvirksomhet på norsk sokkel, til heftige protester fra miljøvernere internasjonalt.

Hussaini mener at Elvestuen i møtet i Brussel gikk over streken ved å si «rett ut at han ba EU være så kritiske som mulig til hva Norge har vedtatt». I EU-parlamentet 17. januar omtalte politikere der det norske stortingsvedtaket som blant annet en «skandale» og et «nederlag for kommende generasjoner». EU-kommissær Janusz Wojciechowski uttalte at han er «svært bekymret» for konsekvensene Norges beslutning kan få for blant annet fiskebestanden i havområdet. Venstre, MDG, SV og Rødt vil stanse prosessen og krever et midlertidig forbud mot slik gruvedrift av frykt for skade på livet på havbunnen, mens Ap, Sp, Høyre og Frp stemte for.

Elvestuen i Venstre stiller seg uforstående til kritikken fra Hussaini om EU-møtet: – Jeg var tydelig på Venstres motstand (…) og informerte om at de faglige rådene fra både Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet fraråder sterkt å åpne, sier han til VG.



«MORALSK LIK»: Samme uke som en lang rekke europeiske regjeringer kaller Russlands ambassadører inn på teppet etter Aleksej Navalnyjs død, går Kreml langt i å omfavne et annet mulig attentat, i et NATO-land: «Denne forræderen og kriminelle ble et moralsk lik i det øyeblikket han planla sin skitne og forferdelige forbrytelse», uttaler sjefen i utenlandsetterretningen SVR, Sergej Narysjkin,til russiske nyhetsbyrået etter drapet på Maksim Kuzminov i Spania.



Kuzminov var en russisk helikopterpilot som hoppet av til Ukraina i august i fjor, da han egentlig skulle frakte jagerflydeler mellom to russiske flybaser – et stort kupp for ukrainerne i informasjonskrigen. Senere har russeren levd under ny identitet i den spanske feriebyen Villajoyosa, men ble i forrige uke funnet drept i et parkeringsanlegg, skutt med tolv skudd.

MILLIARDPAKKE MED STRIDSBÅTER: Sverige skal nå gi Ukraina blant annet ti hurtiggående fartøy av typen Stridsbåt 90 og ytterligere tjue raske, mindre båter til troppetransport. Samtidig får ukrainerne torpedoer og miner – også det til krigføring til sjøs – samt mobilt antiluftskyts, panservernraketter og en uspesifisert mengde artilleriammunisjon. Målet er at våpnene som er på lager skal være på plass i Ukraina om noen uker. Samlet er pakken som den svenske regjeringen la fram i morges den største (målt i pengeverdi) så langt – 7,1 milliarder svenske kroner.



I dag kunngjorde også Ungarns regjeringsparti Fidesz at det vil gjennomføre avstemningen om Sveriges Nato-medlemskap i nasjonalforsamlingen førstkommende mandag. Statsminister Viktor Orban slo i helga fast at tvisten med Sverige går mot slutten, og han har nå invitert statsminister Ulf Kristersson til Budapest på fredag, i forkant av godkjenningen.