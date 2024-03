Kjønn og kjernekraft: Her prøver nettverk med bånd til nasjonalistpartier å «kuppe» Sp i Oslo

Stemningen i rommet kunne vært bedre da 24 medlemmer av Venstre Aker Senterparti var samlet til årsmøte på Litteraturhuset i Oslo 30. januar.

I forkant hadde en konflikt mellom erfarne Sp-ere og nye medlemmer manifestert seg som hissig mailutveksling, anklager om egenrådig framferd og bøllete oppførsel. Valgkomiteen innstilte et helt nytt styre. Men lokallaget klarte ikke engang å enes om ordstyrer på møtet. To ganger endte avstemningen 12-12 før saken måtte avgjøres med loddtrekning.

Tilsynelatende sto striden om datoen for årsmøtet – om det skulle holdes en lørdag eller en ukedag – og hvilke fullmakter styreledelsen kunne tillate seg uten formell styrebehandling. På den ene siden ledelsen i fylkeslaget Oslo Senterparti og flere partiveteraner med tiår bak seg i Venstre Aker Sp.

På den andre siden en 33 år gammel lærer, Henning Remme, som som på tross av sin korte fartstid i partiet var blitt valgt til leder på årsmøtet året før. Han leverte inn et benkeforslag til styre og andre posisjoner som nesten alle ble valgt inn etter at ytterligere ett medlem hadde ankommet møtet og gitt fraksjonen flertall.

Flere av de etablerte Sp-erne mener dette var enda et ledd i et pågående forsøk på å kuppe Senterpartiet, koordinert av reaksjonære menn i 20-30-åra som ser ut til å ha mer til felles med ytre høyre-partier i utlandet enn med Oslo Sp.

Remme er tidligere medlem av den konservative studentforeningen Forening for alle konservative studenter (FAKS), som har hatt arrangementer og samarbeid med en tenketank tilknyttet ytterliggående nasjonalistpartier i Europaparlamentet. Remme er også venn av en tidligere leder i Faks – Petter Kirkeholmen –som har skapt hodebry for Senterpartiet før og fortsatt utpekes som en hovedperson.

Filter Nyheter har fulgt konflikten på nært hold i vinter.

Flere rutinerte lokalpolitikere i Sp er klare på at de er utsatt for et gjennomtenkt kuppforsøk fra et nettverk som ser den etablerte partiorganisasjonen bare som et verktøy for en skjult politisk agenda. Andre er mer ambivalente, og mener politisk engasjerte utenfra må få lov til å prøve seg i partivalg når de mobiliserer medlemmer.

Har prøvd seg siden 2017

I hvert fall siden 2017 har personer med tilknytning til Faks forsøkt å ta posisjoner i Senterpartiet ved å mobilisere nye medlemmer og stille benkeforslag. Det året fremmet foreningens tidligere leder Øyvind Johannes Vardenær Evenstad seg selv som utfordrer til ledervervet i Senterungdommen (Evenstad fikk ikke flertall og måtte nøye seg med å bli styremedlem).

Den landsomfattende konservative studentforeningen profilerer seg som «et fristed fra politisk korrekthet» og har ifølge egen nettside samarbeidet med stiftelsen Roger Scruton Legacy Foundation, opprettet til minne om den kontroversielle britiske filosofen som det siste tiåret har vært en ideologisk fellesnevner for «nye høyre» i flere europeiske land, ikke minst i Viktor Orbans Ungarn, på grunn av Scrutons tanker om nasjonalfølelse, EUs kollaps og trusselen fra islam. (Scruton mente forøvrig så sent som på nittitallet at barn burde ledes til å «avsky» homofili). Ifølge The Guardian samarbeider Roger Scruton Legacy Foundation med utdanningsstiftelsen MCC, som er finansiert av ungarske myndighter og regnes som et forsøk på å gi Orbans verdenssyn større utbredelse.

Faks’ skryteliste over foredragsholdere og paneldeltagere teller blant andre Document-redaktør Hans Rustad, tidligere Frp-leder Carl I. Hagen, Frp-er og forsker Asle Toje og kunstmaler Öde Nerdrum (av de 15 profilene foreningen løfter fram å ha hatt med å gjøre, er samtlige menn. Det er til gjengjeld bare kvinner på bildet som illustrerer foreningens håndarbeidsklubb).

Faks har også stått bak konferanser om «arkitektur, grønn konservatisme, seksualitet, nasjonal suverenitet og den vestlige sivilisasjon» i samarbeid med den internasjonale tenketanken New Direction og den svenske, nasjonalkonservative tankesmien Oikos.

New Direction er ledet av en politiker fra det polske Lov og rettferdighet-partiet (PiS), som er kjent for sin sterkt LHBT-fiendtlige politikk. Tomasz Poręba var innleder på en av konferansene Faks var med på å arrangere i 2022. Tankesmien er ellers assosiert med Europeiske konservative og reformatorer, en partigruppe i Europaparlamentet.

Blant medlemmene i partigruppa finnes det romani-fiendtlige, bulgarske VMRO, den spanske ytre høyre-partiet Vox, den latviske Nasjonalalliansen og Italias brødre, partiet til ytre høyre-statsminister Giorgia Meloni. Oikos er startet av et tidligere medlem av Sverigedemokratene og regnes som en uoffisiell tankesmie for partiet.

Disse partiene nærer en til dels dyp skepsis til EU, men representerer ellers en politikk og verdier som står langt fra Senterpartiet, konstaterer Bjørg Sandkjær, som er leder av Oslo Sp. Hun frykter at de forholdsvis små lokallagene i hovedstaden igjen er utsatt for et samordnet forsøk på å gripe verv og posisjoner.

– Det finnes en stor gruppering som vi nesten bare ser på årsmøter, og som ellers ikke deltar i den politiske debatten i partiet. Det framstår ganske koordinert, sier hun.

Sandkjær sier Senterpartiet som sentrumsparti er vant med å håndtere et stort spenn i meninger.

– Vi diskuterer internt så fillene fyker, og lever godt med det. Men vil man inn i fellesskapet må man delta i debatten, ikke bare være opptatt av posisjoner, sier hun.

«Det blåser en konservativ vind blant de unge, eksemplifisert ved Høyre og Frps knusende seier sist skolevalg. FAKS sitt mål er å være i front for dette taktskiftet», skrev formann Knut Skaug Haraldsen i et innlegg i Vårt Land i februar etter at avisa hadde omtalt Sp-konflikten.

«FAKS har ingenting imot at enkeltmedlemmer engasjerer seg i partipolitikken, men det skjer aldri på foreningens initiativ», skrev Faks-lederen.

Tillitsvalgt varslet mot Sp-ledere

I februar meldte Nettavisen at en tillitsvalgt i Oslo Sp hadde levert et varsel mot Bjørg Sandkjær, generalsekretær Knut M. Olsen, tidligere leder Synne Lerhol i Grünerløkka Senterparti og flere andre i Oslo Sp for å ha brutt demokratiske spilleregler da de i siste liten avlyste et årsmøte i fjor.

I varselet går det fram at ledelsen i Oslo Sp i sin egen gruppechat uttrykte lettelse over at de hadde avlyst møtet – etter at det kom frem at anti-trans-aktivisten Christina Ellingsen hadde forberedt seg på å ta opp kampen om ledervervet. Varselet regnes som enda en omdreining i konflikten med «kuppmakerne», men behandles nå i partiets organer.

(Bjørg Sandkjærs uttalelser i denne artikkelen ble gitt før varselet ble kjent).

Lerhol og Grünerløkka Sp har tidligere vært åpne om at de avlyste det nevnte møtet fordi de fryktet at det ikke ville bli bred nok deltakelse. Noen måneder tidligere hadde nemlig et benkeforslag nær utradert hele det sittende styret i lokallaget.

Dagens Næringsliv beskrev i en artikkel i fjor hvordan det inn mot årsmøtesesongen 2023 hadde dukket opp mange nye medlemmer med konservative synspunkter. På årsmøtet hadde en mann med fire år gammel partibok lansert seg selv som lederkandidat. Petter Kirkeholmen (39) krevde skriftlig avstemning og vant med 16 mot 14 stemmer etter å ha mobilisert nær 20 støttespillere. Disse tok deretter nesten alle styreplasser og andre posisjoner på valg – med samme stemmetall.

Først i etterkant oppdaget Oslo Sp at mange av de fremmøtte ikke var bostedsregistrert i bydel Grünerløkka, og at årsmøtet derfor var ugyldig. Lerhol, som gjerne deltar i Pride-paraden og har gått i rette med det hun mener er stortingsrepresentant Jenny Klinges latterliggjøring av transfolk, ble gjeninnsatt som leder av Grünerløkka-laget.

Tilliten til Kirkeholmen ble ikke bedre da det ble oppdaget at han, på Senterpartiets hovedkontor i Oslo sentrum like før et sentralstyremøte, hadde hensatt det som så ut som en unnselig kaffekopp – men som i virkeligheten var en «spionkopp» til flere tusen kroner, utstyrt med skjult lyd- og video-opptaker.

Kirkeholmen er tidligere leder av Faks og har også vært engasjert i Verdialliansen, en organisasjon som organiserer motstand mot Pride. (Han nekter for at han har drevet avlytting, og saken ble henlagt av politiet).

Kirkeholmen meldte seg etter alt å dømme ut av Sp før en eksklusjonssak ble aktuelt, men i Oslo Sp mener flere nøkkelpersoner at han, uten medlemskap, fortsatt er sentral i forsøket på å få inn folk fra nettverket i styrene.

Medlemsbølge før årsmøtesesongen

Også i år har flere lokallag i Senterpartiet opplevd en markant medlemsvekst rundt 60 dager før årsmøtene, opplyser fylkessekretariatet. Det er så lenge man må ha vært medlem for å kunne stemme på årsmøtet.

Blant Henning Remmes støttespillere på årsmøtet i Venstre Aker var det enkelte partiveteraner – men påfallende mange ferske ansikter, enkelte helt ukjente for de andre på møtet. Sp-veteran, tidligere professor og diplomat Eldbjørg Haug (76) tillot seg et hjertesukk da hun tapte en avstemning om å bli utsending til fylkesårsmøtet mot den unge kjernekraft-forskeren Jonas Nøland: «Det er en god del av dem som er stemt inn, som jeg aldri har sett før».

Da Remme-fraksjonen også ville fjerne fylkessekretær Victoria Vangen fra den nye valgkomiteen, påpekte generalsekretær Olsen at et slikt brudd med sedvane ikke akkurat var noen invitasjon til å glatte over bruduljene som hadde ridd lokallaget (den korte tordentalen fikk noen til å bytte side, og Vangen ble valgt med én stemmes overvekt).

Bare sistemann på Remmes liste, Peter Risholm, kunne ikke voteres over, for da ville styret havnet i strid med vedtatte mål om kjønnsfordeling. Risholm er ansatt i Kristent Ressurssenter «for å drive kristen kulturkamp på heltid», ifølge Dagen, og engasjert mot det han kaller «Pride-ideologi» (han opplyser å ha vært Sp-er i mange år, opprinnelig mobilisert av sykehusstriden på Nordmøre).

Presenterte seg som Kirkeholmens mann

Dagen etter var det nytt årsmøte i Grünerløkka Sp. Også der dukket det opp en rekke nye medlemmer som akkurat var blitt stemmeberettigede – og et benkeforslag mot valgkomiteens innstilling til et nytt styremedlem. Det lille møterommet som var leid på hotellet Citybox i Kvadraturen var fylt til randen da møtet startet, og i løpet av den neste timen kom enda flere til.

En av de sent ankomne presenterte seg til sekretariatet ved å si «jeg kommer fra Petter Kirkeholmen». På de bakerste radene satt flere, tause unge menn, inntil en av dem, Yngve Høiseth, tok til orde for hemmelig avstemning og problematiserte at leder Hilde Hauge ikke var på valg (det skyldtes at hun i 2023 ble valgt for to år, slik vedtektene sier).

Høiseth har bakgrunn fra høyresiden i studentpolitikken og framstår ikke som noen typisk Sp-er eller distriktenes mann. Han har blant annet skrevet en lang kronikk for det konservative tidsskriftet Minerva om hvorfor Oslo bør få vokse seg større, gjerne på bekostning av mindre steder i Norge.

Filter Nyheter tok kontakt med ham utenfor møtelokalet til Grünerløkka Sp, for å spørre om hva han ønsker å utrette i Sp og hans eventuelle relasjon til Petter Kirkholmen-nettverket. Smilende gjorde Høiseth det klart at han ikke vil svare på noen spørsmål.

Etablerte senterpartifolk legger ikke skjul på at de i 2024 har mobilisert og snakket sammen for å få nok medlemmer til å forstå alvoret og være motvekt på årsmøtene. Likevel er altså partiorganisasjonen i Oslo så liten at det ikke nødvendigvis er nok.

På selve møtet var ett styremedlem på valg, og da utfordreren tapte mot valgkomiteens innstilte forslag, Morten Edvardsen – politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe – skjedde det med hårfin margin – 23 mot 22 stemmer.

Til nestledervervet vant Nora Tobiassen fram via et benkeforslag. Hun har, som tidligere transperson, vært trukket fram i flere transkritiske sammenhenger.

Filter Nyheter har i lang tid forsøkt å komme i kontakt med Petter Kirkeholmen, uten hell. I en artikkel i Vårt Land tar både han, Remme og andre Faks-medlemmer med verv i Senterpartiet avstand fra Lov og rettferdighet-partiet i Polen og avviser at de kan slås i hartkorn med ytre høyre.

Nok en tidligere Faks-leder, som har blitt 2. vara i Senterungdommens styre, har ifølge Vårt Land vært taler på en konferanse i Ungarn til støtte for nevnte Viktor Orban og hans nasjonalkonservative parti, som blant annet er kjent for å motarbeide LHBT-rettigheter og dra landet i autoritær retning. Haakon Teig hevder overfor avisa at han tar avstand fra vertskapets politikk og at han var på konferansen for å snakke om tillitsbasert nordisk demokrati og hvordan konservative ikke bør dra kulturkrig inn i alle sfærer.

Opptatt av «store temaer»

At Sps lokallag er under press fra en gruppe med en skjult agenda er likevel åpenbart, mener Jarle Kanaris, kjent som «Vedums mann i drosjebransjen» og valgkomiteens innstilling som leder i Vestre Aker.

Han beskriver en klikk som, i den grad de deltar i lokallaget sitt, er mer opptatt av vidløftige diskusjoner om «store» temaer som kjernekraft og kjønnsdebatt enn saker som er relevant for lokallaget.

– Jeg har inntrykk av at de som har dukket opp på disse møtene akkurat har meldt seg inn tidsnok til å være med på årsmøtet, og at det er noen som styrer bak dem. Planen er å kuppe lokallag og implementere sine egne ideer. Hvilke ideer det er, kan man jo bare spekulere i, sier Kanaris til Filter Nyheter.

Flere Sp-ere Filter har snakket med mener «kuppmakerne» har en helt urealistisk visjon om å på sikt bruke Oslo Sp som spydspiss for å få konservative i partiet med seg i en koalisjon som tvinger Sp til borgerlig side nasjonalt.

Gjenvalgt lokallagsleder Henning Remme i Vestre Aker Sp er imidlertid ikke med på at laget er kuppet av noen som helst.

– Det blir helt feil å fremstille dette som at en gjeng med nye medlemmer kommer inn og bare tar over plassene fra de som har vært der tidligere. Faktisk var det jo slik at valgkomiteen ville gjøre store endringer i styret, mens vi var ute etter å beholde styret ganske likt som det var før årsmøtet, sier han til Filter Nyheter.

Remme sier det tvert imot er han som er blitt forsøkt utestengt av ledelsen i Oslo Sp.

– Fylkessekretæren var uenig i datoen for årsmøtet, og etter at vi hadde utvekslet noen eposter oppdaget jeg plutselig at jeg ikke lenger hadde tilgang til medlemsregisteret. Det medførte at jeg ikke fikk sendt ut innkalling innen fristen, og ble brukt som begrunnelse for at fylkesstyret tok over gjennomføring av årsmøtet, sier han.

Remme sier samtidig at «noe av den samme misnøyen mot ledelsen» kan ha ligget bak det som skjedde da Kirkeholmen nesten fikk kastet hele Grünerløkka-ledelsen i fjor, men takker nei til å utdype hva denne misnøyen bunner i.

– Jeg opplever dette ikke egentlig som en konflikt knyttet til politiske saker, men først og fremst en intern maktkamp der enkelte gjør det de kan for å beskytte sine posisjoner. Jeg håper at vi nå kan roe gemyttene og heller se på hvordan både gamle og nye medlemmer kan jobbe sammen til det beste for partiet, sier Remme.