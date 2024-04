Kjernekraftverk i Ukraina rammet av droneangrep: Skjødesløst og farlig, sier atomenergibyrået

ET NYTT DRONEANGREP på kjernekraftverket i Zaporizjzja i Ukraina har rammet en av reaktor-bygningene direkte. Det melder Det internasjonale atomenergibyrået, som sier hendelsen hadde potensiale til å underminere inneslutningssystemets integritet. Droneangrepet var «skjødesløst» og «en større eskalering av truslene mot den kjernefysiske sikkerheten», ifølge byråets leder Rafael Grossi. Kjernekraftverket i Zaporizjzja er Europas største og ble okkupert av russiske styrker kort tid etter fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022. Russerne anklager Ukraina for å stå bak søndagens droneangrep, noe som tilbakevises fra Kyiv. Den Kreml-innsatte administrasjonen ved kjernekraftverket sier strålingsnivåene er som normalt og at ingen alvorlige skader er oppstått ved anlegget.

Det ukrainske energisystemet for øvrig er fullstendig reparert etter de siste ukenes russiske luftangrep, melder ukrainske energimyndigheter. BBC News/The Guardian/Reuters

DONALD TRUMP, SOM LENGE har hevdet at han vil avslutte Ukraina-krigen i løpet av 24 timer dersom han vinner presidentvalget, vil gjøre det ved å presse ukrainerne til å avstå Krym-halvøya og de to østlige fylkene som utgjør Donbas-regionen. Det lekker personer med førstehåndskjennskap til samtaler med presidentkandidaten. Sikkerhetspolitiske eksperter advarer om at en slik strategi vi belønne Vladimir Putins aggresjon.