Da Sandra Borch (Sp) fredag forrige uke gikk av som statsråd, uttalte statsminister Jonas Gahr Støre at avsløringen av omfattende plagiat i hennes masteroppgave ikke var forenlig med tilliten som er nødvendig for å være forsknings- og høyere utdanningsminister.

Siden da har det blitt oppdaget stadig flere tilfeller av mulig plagiat i Ingvild Kjerkols (Ap) masteroppgave fra 2021, men Kjerkol har så langt ikke bekreftet at hun har kopiert tekst fra andre kilder.

Fredag tidlig ettermiddag talte listen 74 tilfeller, ifølge VGs oppdaterte oversikt. Det tilsvarer 7,7 prosent av Kjerkols masteroppgave.

Som helse- og omsorgsminister har også Kjerkol ansvar for forskning i sin sektor. Ganske mye forskning, viser det seg.

Som øverste sjef for de regionale helseforetakene har Kjerkol ansvar for til sammen 3350 forskningsårsverk og 4,7 milliarder kroner i forskningsmidler årlig.

I en kronikk i Dagens Næringsliv tirsdag, påpekte forsker i forskningsetikk Knut Jørgen Vie ved Universitetet i Oslo at forskerne i helsesektoren må forholde seg til forskningsetiske normer «inkludert reglene vi har mot plagiat».

Han mener Kjerkol tilsynelatende har brutt «de mest grunnleggende normene i egen sektor».

Forskningsdirektør Erlend B. Smeland ved Oslo universitetssykehus vil ikke kommentere Kjerkol-saken, men understreker mer enn gjerne at forskningsetikk står høyt på agendaen ved sykehuset:

– Vi legger stor vekt på at forskningen foregår etter anerkjente normer, uttaler han.

3350 årsverk til forskning ved helseforetakene

Kjerkol er øverste sjef for helseforetakene. Der er forskning en lovpålagt oppgave.

Annet hvert år måler Statistisk sentralbyrå hvor mange ressurser som går med til forskningen der. Den sist tilgjengelige målingen er for 2021. Av de totalt 48 helseforetakene som ble spurt, hadde 44 utført forskning det året.

SSB-rapporten viser at hele 3350 årsverk og 4,7 milliarder kroner gikk til forskning ved helseforetakene i 2021.

Det gjelder både for enhetene i spesialisthelsetjenesten som er organisert som regionale helseforetakene og private, ideelle sykehus som har samarbeid med disse. Rundt fire femtedeler av den samlede ressursbruken til forskning i helseforetakene foregår på universitetssykehusene.

I tillegg er Kjerkol også øverste sjef for forskerne som jobber ved Folkehelseinstituttet, som er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

En av instituttets kjerneoppgaver er forskning og analyse.

I FHIs sist tilgjengelige årsrapport går det fram at instituttet publiserte 947 vitenskapelige artikler og avla 9 doktorgrader i 2022.

Per 31. desember hadde Folkehelseinstituttet 1242 ansatte fordelt på 1136 årsverk, men det er ikke oppgitt hvor stor andel av disse som jobber med forskning.

– Vi har et tydelig regelverk rundt dette

Kreftforsker Erlend B. Smeland er forskningsdirektør ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Til Filter Nyheter beskriver han at forskning utgjør en stor del av den ordinære aktiviteten ved sykehuset:

– Ved OUS er forskning veldig viktig. Forskning er en av fire lovpålagte oppgaver i spesialisthelsetjenesten og universitetssykehusene har en særskilt stor rolle når det gjelder forskningen i helsesektoren.

Smeland beskriver at det har vært en bevisst økning av forskningsaktivitet og -ressurser i sektoren i løpet av de siste tiårene, med et økende trykk på mer klinisk rettet forskning. I dag utgjør forskningsinnsatsen ved OUS rundt 7-8 prosent av den totale ressursbruken (det inkluderer forskning finansiert gjennom konkurranseutsatte midler).

I 2022 gikk 1659 årsverk ved sykehuset til forskning, men mange forskere og klinikere jobber med dette på deltid, så antallet personer er høyere, forklarer forskningsdirektøren.

Forskerne ved sykehuset publiserer rundt 2400 fagfellevurderte vitenskapelige artikler i året. Smeland forteller at OUS legger stor vekt på at denne forskningen foregår etter anerkjente normer:

– Vi har et tydelig regelverk rundt dette. Det inkluderer en forskningsinstruks, en forskningsprosedyre, et regelverk for etikk og forskningsintegritet, og regler for forebygging og håndtering av avvik, påpeker han.

Har opprettet utvalg for å vurdere forskningsjuks

Sammen med Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus, har OUS opprettet et redelighetsutvalg som vurderer alle tilfeller der det er mistanke om forskningsjuks.

Forskningsdirektør Erlend B. Smeland. Foto: Oslo universitetssykehus

– Utvalget vurderer alvorlige brudd på forskningsetiske normer, der en av hovedtingene er plagiering, utdyper Smeland og legger til:

– Vi har ikke hatt mange plagiatsaker ved sykehuset.

Forskningsdirektøren påpeker at OUS har et selvstendig institusjonelt ansvar for å ha god forskningsetikk og forskningsintegritet:

– Forskningsetikk står veldig sentralt i vår kommunikasjon med forskningsmiljøene. Vi har det jevnlig oppe til diskusjoner med miljøene og med ledelsen – også om oppfølgingen av mulige brudd.

Smeland forteller at de også bruker eksempler på ting som har gått galt for å lære av det fortløpende:

– Det er viktig og nødvendig at vi har et stort fokus på dette.

Skrøt av forskningen ved sykehusene 16. januar

Tirsdag forrige uke holdt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den årlige sykehustalen for helseforetakene.

Der uttalte Kjerkol at befolkningen får bedre tjenester gjennom den store forsknings- og innovasjonsaktiviteten som pågår ved sykehusene:

– Vi får kunnskap om hva som virker, hva som kan være arbeidsbesparende og ikke minst, hva som er god behandling for pasientene.

I lys av de mange funnene av tekstlikhet i Kjerkols masteroppgave har Nord Universitet sagt at de vil gå gjennom og vurdere oppgaven på nytt, men det er ikke kjent når en avgjørelse vil være klar.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa mandag at han vil avvente universitets beslutning.

Ingvild Kjerkol under årets sykehustale ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Foto: Skjermdump via Regjeringen

