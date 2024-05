KINA HAR STARTET STOR MILITÆRØVELSER RUNDT TAIWAN. Kinas militærtalsmann Li Xi sa at fellesøvelsene, som involverte blant annet hæren, marinen og luftvåpenet, var en "sterk straff for Taiwans separatisthandlinger og en streng advarsel mot innblanding og provokasjon fra eksterne styrker". Øvelsene startet tidlig torsdag og skjer rundt hele hovedøya, inkludert best for Taiwanstredet og rundt de Taipei-kontrollerte øyene Kinmen, Matsu, Wuqiu og Dongyin. Dette skjer tre dager etter at Taiwans nye president Lai Ching-te ble tatt i ed. Forsvarsdepartementet i Taiwan fordømmer handlingene og kalte dem «irrasjonelle provokasjoner». De legger til at en militærøvelse som dette er et scenario de har sett for seg på forhånd. «Det er synd Kina velger det verst tenkelige scenarioet for å ødelegge freden i regionen» sier en høyt plassert tjenestemann på øya til Reuters. Han legger til at «myndighetene er godt kjent med Kinas militære aktivitet». Beijing har stemplet president Lai Ching-te som en «separatist» og «bråkmaker» på grunn av tidligere uttalelser som støtter taiwansk uavhengighet. Al Jazeera, BBC,