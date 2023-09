Nord-koreanske og russiske myndigheter bekrefter det vestlig etterretning varslet om i forrige uke: Kim Jung-Un er i ferd med å gjennomføre en ytterst sjelden utenlandsreise, og den skal gå til Russland. Uten å konkretisere programmet varsler Kreml at et møte mellom de to stadig mer isolerte statslederne vil finne sted «de kommende dagene», og sørkoreanske medier melder at Kim allerede har gått ombord det spesialbyggede toget i Pyongyang som skal frakte ham trygt og komfortabelt over grensa, trolig til Vladivostok. Det var der de to møttes forrige gang, i 2019.

Etter alt å dømme skal Kim og Putin diskutere våpenhandel – Russland har et umettelig behov for blant annet artillerigranater og panserbrytende missiler til krigen i Ukraina, og kan til gjengjeld friste eremittstaten i Øst-Asia med sårt tiltrengt finansiell bistand.

SÅ EKSTREME ER NOEN AV NORGESDEMOKRATENES KANDIDATER: ​​«Din muslimske banditt, skulle vært banket både blå og gul», «Kan noen avlive statsministeren?», «Vi trenger ikke tusenvis av utakknemlige muslimske unge menn med ståpikk her i landet», «Kom deg ut av landet før vi legger bacon på NAV-døra», «Så er det kanskje bare å starte jakten på landssvikere og islamistknottene – få det ryddet vekk fra jordens overflate». Dette er noen av utsagnene i sosiale medier fra personer som nå er listekandidater for partiet Norgesdemokratene (ND). En gjennomgang Filter Nyheter har gjort blant partiets listekandidater viser at mange av dem tidligere har gått enda lengre i ordbruken enn hva partiet gjør i dag – særlig om temaer som muslimer, Arbeiderpartiet og muslimske politikere fra Arbeiderpartiet. En rekke av kandidatene framstår som utilslørt fiendtlige mot innvandrere, mens andre fokuserer sinnet sitt mot navngitte folkevalgte. Noen av dem har strukket det så langt som å komme med antydninger om henrettelser, borgerkrig eller voldshandlinger.

I helgen publiserte Filter Nyheter også en artikkel om Norgesdemokratenes leder i Oslo, Tom Stian Øhman. «De får flytte tilbake til bambushyttene sine», skrev han i Norgesdemokratenes partiledelse i valgkampen. Han vil verken kommentere det, hans utspill om sterilisering av somaliere eller rasediskusjonene som fulgte partiets «genetikk»-uttalelse. Les artikkelen her.

Under forhåndsstemmingen torsdag og fredag forrige uke møtte Filter Nyheter 30 Oslo-velgere ved ulike valglokaler i hovedstaden, og spurte dem hva de stemte og hvorfor. Her er svarene deres.



PS! Valglokalene er åpne til klokka 21 i dag.

PUST I BAKKEN: Inflasjonstallene for august måned er ute, og fasit for konsumprisene er at de denne måneden falt 0,8 prosent på månedsbasis og med det gir utsyn til en årsvekst på 4,8 prosent. Billigere strøm er en viktig forklaring: – I fjor målte vi høy prisvekst på strøm fra juli til august. I år er situasjonen motsatt, forklarer seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB til Dagens Næringsliv. Men selv fratrukket elektrisitet og avgiftsøkinger falt inflasjonen på månedsbasis 0,6 prosent. Du må nok fortsatt regne med hevelse på Norges banks rentemøte neste uke, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier til avisa at hun er styrket i troen på at 4,25 prosent blir toppen.

