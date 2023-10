KEVIN MCCARTHY ER AVSATT som ordfører i Representantenes hus (speaker of the House). Det skjer etter at de åtte ytre høyre-opprørerne i hans eget parti stemte for å fjerne ham, og ingen representanter for Det demokratiske partiet brøt rekkene for å komme republikaneren til unnsetning. Aldri før har det skjedd at USAs mektigste politiker etter presidenten er fjernet fra sin posisjon.

Det er de samme åtte – med 41 år gamle Matt Gaetz i spissen – som etter valget i fjor forsøkte å hindre McCarthy å bli valgt, og siden har gjort sitt ytterste for å presse ham til hardere budsjettkutt og en mer kompromissløs holdning til president Joe Bidens agenda, med risiko for mislighold av statsgjeld og nedstengning av den føderale staten (fortsatt drives USA på et midlertidig statsbudsjett). McCarthy har i tillegg irritert Gaetz ved å nekte å stanse en etikk-granskning av Florida-representantens narkobruk og seksuelle eskapader, inkludert anklager om misbruk av mindreårige. Samtidig har McCarthys nære forhold til Trump og riksretts-prosess mot Biden gjort ham uspiselig for den andre siden av partiskillet.

Kongressen er nå kastet ut i kaos, da ingen vet hvem som skal ta over, McCarthy avviser å stille på nytt, og folkeforsamlingen tar pause til neste uke. The New York Times/The Washington Post/CNN/Politico...