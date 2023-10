Kaos i Kongressen: Trump-tilhengere kan by på problemer for ny kandidat

EN AV DE ÅTTE NYE KANDIDATENE til å bli speaker i Representantenes hus, Tom Emmer, sår tvil om valgresultatet i 2020 og har støttet et søksmål i Texas som forsøkte å underkjenne presidentvalgresultatet i viktige vippestater.

62-åringen er likevel blant bare to av de nåværende speaker-kandidatene som stemte for å bekrefte valgresultatene etter stormingen av Kongressen 6. januar 2021, men han har senere brukt mye av den samme retorikken som de høyrepopulistiske republikanske representantene som nekter å anerkjenne Joe Biden som president.Nå er Emmer trolig den som ligger best an til å bli ny speaker, men han høster kritikk av Trump-tilhengere for ikke å ha støttet den tidligere presidenten i stor nok grad.

Donald Trump har ikke uttalt seg om Emmer, men ifølge anonyme kilder til Washington Post er den tidligere presidenten negativ til kandidaten.

Ingen av de nye kandidatene ser ut til å ha en nasjonal profil som normalt kreves for å bli speaker i Representantenes hus. I likhet med Kevin McCarthy og Jim Jordan vil de troligslite med å få flertall i et svært splittet republikansk parti, noe som gjør at flere stiller spørsmål ved om republikanerne i det hele tatt kommer til å klare å forene seg om én kandidat. New York Times/