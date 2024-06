Wikileaks-grunnlegger Julian Assange har inngått forlik med USA og settes fri. Assange planlegger denne uken å erklære seg skyldig i å ha offentliggjort hemmeligstemplet informasjon etter avtale med USA, som da skal tillate ham å gå fri etter å ha tilbrakt fem år i britisk fengsel, som tilsvarer det han allerede har sonet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i utkanten av London.

Wikileaks skriver på X at Assange forlot fengselet mandag morgen og fløy ut av landet på ettermiddagen. – Etter mer enn fem år i en celle på 2 ganger 3 meter, isolert 23 timer i døgnet, skal han snart gjenforenes med kona og de to barna de har sammen, som kun har kjent faren sin bak lås og slå, skriver de.

I en forhåndsinnspilt video lastet opp i natt, dukker Assanges kone Stella Assange opp utenfor Belmarsh-fengselet sammen med Wikileaks-sjefredaktør, Kristinn Hrafnsson. Hun bekrefter at Julian er løslatt, og de takker støttespillerne hans og sier at ting går veldig raskt nå: – Men om alt går bra, vil Julian være på et fly, på vei til frihet nå, sier hun. NBC News, BBC.

ZELENSKYJ SPARKER EN GENERAL ETTER ANKLAGER OM MAKTMISBRUK OG INKOMPETANSE. Dette skjer etter at den ukrainske Azov-bataljonen la ut et brev hvor de anklaget den samme generalen for å være ansvarlig for store nederlag og burde granskes. Reuters.

HUNTER BIDEN ANMODER OM NY VÅPEN-RETTSSAK. Hans advokater mener at rettssaken mot ham ...