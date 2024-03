UTEN Å BLI NEVNT VED NAVN var Donald Trump hovedtemaet i president Joe Bidens tale om rikets tilstand, holdt i USAs Kongress i natt. Med hevet stemme omtalte Biden sin forgjengers uttalelser om at Russland bare kan gjøre som de vil med land som ikke oppfyller Natos mål om forsvarsbudsjetter, som «opprørende, farlig» og «uakseptable». Også Trumps respons på covid-pandemien, masseskytinger og utfordringene fra Kina, samt hans forsøk på å skrive om historien om stormingen av Kongressen i 2021, sto sentralt i Bidens argumentasjon for at forgjengeren ikke må gjenvelges i november.

Biden brukte også mye tid på å snakke om Det republikanske partiets angrep på retten til abort, og advarte partiet mot å stanse bistanden til Ukraina: «Hvis noen tror Putin vil stoppe med Ukraina, forsikrer jeg dere om at han ikke vil det». Statsminister Ulf Kristersson fra det dagsferske Nato-landet Sverige var til stede i salen og ble bedt om å reise seg for å motta salens applaus.

Kommentatorer i amerikansk presse mener presidenten i stor grad lyktes i å framstå opplagt og kvikk i hodet, som da han flere han flere ganger fravek fra manus for å gå i rette med politiske motstandere som avbrøt ham med tilrop fra salen. Frykten i Det demokratiske partiet har vært at mumling eller tabber skulle underbygge oppfatningen av Biden som for gammel til å lede landet i fire nye år. The New York Times/The Washington Post/DN (NTB)/