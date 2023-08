Jens’ høyre hånd lufter å avstå ukrainsk land mot Nato-medlemsskap

FORESLÅR Å BYTTE LAND MOT NATO-MEDLEMSSKAP: Det falt ikke i god jord i Kyiv at Jens Stoltenbergs stabssjef Stian Jenssen i en panelsamtale på Arendalsuka i går nevnte avståelse av ukrainsk territorium til Russland i «bytte» mot Nato-medlemsskap som en mulig slutt på krigen. Uttalelsen falt i en debatt om Ukrainas fremtid i Nato med professor Janne Matlary Haaland, NUPI-forsker Karsten Friis og Kate Hanssen Bundt fra Den norske Atlanterhavskomiteen.

«Uttalelser om at Ukraina kan bli medlem av Nato i bytte med å oppgi noen av Ukrainas territorier, er totalt uakseptable», skrev talsperson Oleg Nikolenko i det ukrainske utenriksdepartementet på sin Facebook-side etter å ha blitt kjent med Jenssens uttalelse i går, ifølge VG.

Selv om en kommentar i Arendal ikke nødvendigvis er et planlagt Nato-utspill, kan det tolkes som om Nato begynner å tenke i de baner når en embetsmann fra forsvarsalliansen lufter slike ideer, sier seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt til avisa.

TIDLIGERE NYNAZIST BORTVIST: Den høyreradikale aktivisten Anneli Rønning ble i 14.30-tida tirsdag ettermiddag anholdt av politiet på et arrangement på Arendalsuka, før hun ble besluttet bortvist fra sentrum i to døgn. Episoden skjedde i forbindelse med at Antirasistisk senter tirsdag etterm...