«Jeg er en politisk fange», skriver Olesia i Filter – årets spesialmagasin på vei

Årets spesialutgave av Filter-magasinet kommer i juli og er i sin helhet viet Russlands andre stemmer. Halvparten av inntektene fra nye årsabonnementer doneres til den regimekritiske russiske avisa Mediazona. Selve magasinet byr på tekster fra russere som står opp mot Vladimir Putins undertrykkelse og krigen i Ukraina.

To av stemmene er 20 år gamle Olesia Krivtsova og 39 år gamle Liza Aleksandrova-Zorina.

«Jeg er en politisk fange», skriver Olesia Krivtsova. Når det hele startet, er hun imidlertid usikker på. Trolig var det på «seiersdagen» den 9. mai 2022, da hun for første gang protesterte offentlig. Sammen med to venner klistret hun opp løpesedler om veteraner fra andre verdenskrig som hadde dødd under Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i 2022. «Det var nok den forferdelige, gryende følelsen av urettferdighet, og kanskje til og med hat, som styrte meg», forteller 20-åringen. Allerede dagen etter ble alle tre oppsøkt hjemme av politiets politiske enhet som skal «bekjempe ekstremisme». Hun lovte å «oppføre seg», før hun ikke orket mer, og delte et krigskritisk innlegg i sosiale medier. I en kort periode følte hun seg fri, redselen forsvant og hun fortsatte å uttale seg om krigen hver dag. Inntil hun ble angitt av sine medstudenter: «Etter å ha delt celle med mordere i to dager, ble jeg fraktet til rettsmøtet ledsaget av åtte politifolk».

Liza Aleksandrova-Zorina

«Nasjonal-depressiv psykose»

Skribent Liza Aleksandrova-Zorina, som nå bor i Sverige, mener det som foregår blant russiske innbyggere i dag umulig kan forklares med propaganda og mediesensur alene. Folk tror uansett det de vil tro på, påpeker hun: «I vår tid med all informasjonsteknologi og grenser som fremdeles er åpne, er total sensur umulig. Like umulig som det er å få sannheten frem til dem som ikke ønsker å få kjennskap til den». I tillegg, forklarer Aleksandrova-Zorina, har det blitt som om innbyggere i Russland befinner seg i en «nasjonal-depressiv psykose» der de er rede til å hate alle som pekes ut av toppledelsen – ganske enkelt for ikke å gå fra forstanden av fortvilelse, gru og håpløst savn. «Kreml-propagandaen er ikke så mye manipulering av den offentlige bevisstheten, som den er antidepressiva for nasjonen som helhet», skriver hun.

Støtt Putin-kritisk journalistikk

Ivanov og Stepanovas tekster får følge av en rekke andre artikler ført i pennen av Putin-kritiske russere i juli-utgaven av Filters papirmagasin.

Halvparten av inntektene fra solgte årsabonnementer i juni og juli går til Mediazona, den regimekritiske nettavisa som ble stiftet i 2014 av de verdenskjente aktivistene i punkbandet Pussy Riot.

I dag er Mediazona en av svært få gjenværende redaksjonene som driver kritisk, granskende journalistikk i Russland. Det gjør de med fare for både journalistene selv, deres familier, kildene og leserne.

Kjøper du et årsabonnement nå, støtter du dermed både en regimekritisk russisk avis og en norsk medie-startup med fokus på kvalitetsjournalistikk. Og du får spesialnummeret med Russlands andre stemmer i postkassa i juli.

