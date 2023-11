Israelske styrker har nådd kysten – «Fra nå av er det et Nord-Gaza og et Sør-Gaza»

ISRAEL HEVDER Å HA «delt Gaza i to» – landets militære styrker skal ha nådd Middelhavskysten inne på det palestinske området. – Fra nå av er det et Nord-Gaza og et Sør-Gaza, og linjen skal holdes, sier en talsmann for de væpnede styrkene. Det er nok en gang meldt om at all telefon- og nettdekning i Gaza er nede, etter bombing søndag som beskrives av internasjonale reportere som den mest intense siden den pågående krigen startet for en måned siden.

USAs utenriksminister Anthony Blinken har reist til Tyrkia etter å ha besøkt såvel de palestinske selvstyremyndighetenes president Mohammed Abbas på Vestbredden som Iraks statsminister Mohammed al-Sudani i helgen for å unngå at krigen sprer seg. Begge steder ble han sterkt anmodet om å kreve en våpenhvile; det avviser fortsatt Israels statsminister Benjamin Netanyahu kategorisk så lenge Hamas holder israelske gisler.

Lederen for FNs matvareprogram slår alarm om at det nesten er tomt for mat på Gaza. – Akkurat nå vet ikke foreldre i Gaza om de kan mate barna sine i dag, og om de i det hele tatt vil overleve til i morgen, sier Cindy McCain. Haaretz/BBC News/NRK (NTB)

STORBRITANNIAS MYNDIGHETER anklages for å separere barn på Gaza fra sine foreldre ved at enkelte er klarert for evakuering uten sine foresatte. Linjen skiller s...