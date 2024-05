Israelske stridsvogner inne i Rafah

ISRAELSKE STRIDSVOGNER HAR TATT SEG INN I RAFAH og skal ha presset seg mot den egyptiske grensen. Så langt er det rapportert om minst 12 drepte, ifølge Al Jazeera.

Sent mandag kveld godkjente Hamas en våpenhvile lagt frem av Qatar og Egypt. Dette skjedde etter at Israel hadde beordret 100.000 sivile om å evakuere fra Rafah. Israel på sin side avslo forslaget om våpenhvile og mente at kravene deres ikke ble møtt. Israel gir likevel uttrykk for at forhandlingene fortsetter, og sier de vil sende en delegasjon til Kairo.

Siden 7. oktober har nærmere 35.000 mennesker blitt drept, ifølge palestinske helsemyndigheter. På Israelsk side ble 1139 mennesker drept den 7. oktober og flere holdes fortsatt som gisler. Så langt har 112 gisler blitt sluppet ut, hovedsakelig gjennom utveksling av fanger. Israel har kun fått ut tre gisler med sine angrep mot Gaza. Ifølge Hamas har 50 gisler blitt drept i israelske angrep, mens Israel på sin side sier antallet er 30. Aljazeera, New York Times, AP, BBC.

USA OG FLERE EU...