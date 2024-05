SÅVEL DET HVITE HUS som Tysklands ambassadør i Israel fordømmer israelske bosetteres angrep på nødhjelp-konvoier på Vestbredden. Bilder av lastebiler med hjelpeforsendinger som er satt i brann og matforsyninger som er kastet på bakken, sirkulerte mandag kveld på sosiale medier. Lastebilene skal ha blitt angrepet nordvest for Hebron, mens de var på vei til Gaza fra Jordan. «Det er opprørende å se hvordan folk angriper og plyndrer disse konvoiene (...) Vi vurderer verktøyene vi har til rådighet for å respondere», sier Joe Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Tysklands ambassadør Steffen Seibert skriver på X at handlingene er forkastelige og «absolutt ikke bidrar til Israels bestrebelser på å befri gisler og sikre landet mot Hamas’ terror».

I en separat hendelse skal en FN-medarbeider i går ha blitt drept underveis til et sykehus i Gaza av et israelsk angrep. The Guardian/Haaretz/Al Jazeera/BBC News

DONALD TRUMPS TIDLIGERE medarbeider Michael Cohen har i vitneboksen forklart seg grundig om hvordan presidentkandidaten har betalt kvinner for å tie st...