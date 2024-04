Israels forsvarssjef slår fast at Iran-angrepet skal besvares

ISRAELS FORSVARSSJEF SIER LANDET vil respondere på det iranske luftangrepet søndag. Generalløytnant Herzi Halevi konkretiserer ikke når eller hvordan en slik respons vil se ut, men kommer likevel med den sterkeste indikasjonen så langt på at Israel ikke vil føye seg etter USAs anmodning om å regne nedskytingen av nesten samtlige iranske droner og missiler som seier god nok.

Israels krigskabinett, som består av statsminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Yoav Gallant, tidligere forsvarsminister Benny Gantz samt flere observatører, møttes mandag ettermiddag for å diskutere hvordan de skal respondere på angrepet. De høyreradikale medlemmene av regjerinen har bedt om rask respons, til tross for at USA, Storbritannia og andre allierte har kommet med sterke oppfordringer om å vise tilbakeholdenhet.

Flere alternativer – deriblant diplomatiske samtaler – skal ha blitt diskutert. Netanyahu står overfor et dilemma hvor han ønsker å svare Iran for å ikke se svak ut, samtidig som han prøver å unngå å distansere seg fra Biden-administrasjonen og andre allierte, som allerede har gitt sterk uttrykk for at Israel krig i Gaza må ta slutt. The Guardian/The New York Times.

ET KNIVANGREP MOT EN prest og en annen person i en kirke i Sydney etterforskes som et terrorangrep av australsk politi. En 16 år gammel gutt er pågrepet for ugjerningen. AP News

FIRE PERSONER ER PÅGREPET og siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk etter at en tenåring ble skutt på Bryn i Oslo i går. Tenåringen er alvorlig skadet, men overlever. Han var ikke et tilfeldig offer, mener politiet. NRK

KINESISK ØKONOMI VOKSTE mer enn forventet i første kvartal. Reuters

DET REPUBLIKANSKE PARTIETS majoritetsleder i USAs Representantenes hus har lagt en kompleks strategi for å få vedtatt nye hjelpepakker til Israel, Ukraina og Taiwan, på tross av motstanden i eget parti. Mike Johnson deler opp lovpakka som tidligere er vedtatt i Senatet, sukrer den med forslag som kommer den indre opposisjonen i møte, og satser på å fremme den for avstemning denne uka. The New York Times

DEN FØRSTE RETTSDAGEN i straffesaken mot Donald Trump gikk blant annet med til å sjalte ut en lang rekke potensielle jurymedlemmer som ikke anser seg som uhildede overfor ekspresidenten, og til lange krangler om hvor mye av Trumps kjønnsliv påtalemyndigheten skal få lov til å brette ut. The Washington Post

DEBATTEN I PARLAMENTET I Georgia om innføring av Kreml-aktige lover om «utenlandske agenter» – et grep for å undertrykke opposisjon og frie medier – utarter til håndgemeng. The Guardian

OPPOSISJONEN MOT STATSMINISTER Viktor Orban i Ungarn vil kreve at parlamentsvalget i landet fremskyndes dersom Orbans parti går på et nederlag i valget til Europaparlament i juni. Euronews

SIKKERHETSRÅDET I FN FRYKTER at det bryter ut krig mellom Venezuela og Guyana om det omstridte, oljerike området Essequibo. Barron’s (AFP)

I EN ARBEIDSRETTSSAK I OSLO anklages den kinesiske some-plattformen Tiktok for å ha etablert sitt datasenter på Hamar basert på manipulerte kostnadsanslag. Dagens Næringsliv

_KLAR FOR EN NY DAG?

Salman Rushdies bok om knivangrepet i New York i 2022 kommer på norsk.

USAs Høyesterett har muntlig behandling av spørsmålet om hvorvidt en mann som var involvert i stormingen av Kongressen 6. januar 2021, kan tiltales for å ha hindret en formell prosess. Saken har potensielt betydning for straffeforfølgelsen av Donald Trump.

Matapour-rettsaken er i sin femte uke, og i dag skal tiltaltes omgangskrets og medsiktede forklare seg. 44 år gamle Zaniar Matapour er tiltalt for grov terror som drepte to personer utenfor London pub og Per på hjørnet den 25. juni 2022.

_DAGENS LOKALE

Fødeavdelingen ved Bærum Sykehus er fullbooket helt frem til midten oktober. Gravide i Asker og Bærum henvises til Drammen om de har termin i denne tidsperioden. Trine Olsen, klinikkdirektør ved Bærum sykehus sier til Budstikka at hun aldri har opplevd lignende. Avisen skriver at den store pågangen kom etter det nye tilbudet Luna fødsel kom i gang i fjor september. Tilbudet går ut på å ha en fødsel uten smertestillende medisiner og tilbyr mye av det samme som ABC-klinikken på Ullevål tilbød før det ble lagt ned i fjor høst.

_HEIT TAGNING

«Slik jeg oppfatter det, er han ekstremt ekstrovert». Odd Nerdrum med kontrær mening om Jon Fosse i Klassekampen-intervju.

_MED LITEN SKRIFT