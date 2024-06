Israel truer Libanon, eskalering i Rødehavet, desperate mennesker hindrer nødhjelp i Gaza

ISRAELS UTENRIKSMINISTER Israel Katz truer med å starte en full krig mot Libanon og den Iran-støttede militsen som regjerer sør i landet. «Vi nærmer oss øyeblikket for å bestemme oss for å endre spillereglene mot Hizbollah og Libanon. I en fullstendig krig vil Hizbollah bli knust og Libanon hardt rammet», skriver Katz, partifelle med statsminister Benjamin Netanyahu, på sosiale medier. Samtidig har Israels militære styrker (IDF) formelt godkjent en plan for en offensiv som krysser grensen.

Foranledningen er at Hizbollah-sjef Sayyed Hassan Nasrallah har truet med å ramme havnene i den nord-israelske byen Haifa, som er innenfor rekkevidde for militsens raketter, og publisert en video fra en drone som flyr over boligstrøk og militært sensitive mål.

Lavintensitetskrigen mellom partene har pågått siden invasjonen av Gaza i fjor, men har eskalert de siste ukene. I forrige uke skjøt Hizbollah krigens så langt største bølge av raketter inn i Israel, som svar på drapet på en høytstående Hizbollah-leder. Det skjer mens messianske ytre høyre-grupper i Israel driver en kampanje for at Israel skal okkupere og bosette sør-Libanon. The Guardian/Haaretz/AFP

