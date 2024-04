Dette er Filter KAFFE, vårt faste morgen-nyhetsbrev. Tegn abonnement her.

USAS UTENRIKSMINISTER ANTONY BLINKEN ber Hamas si ja til det han kaller et «ekstremt generøst» forslag fra Israel om våpenhvile i Gaza. I det siste innspillet, som Israel har vært med på å formulere men fortsatt ikke har forpliktet seg til, er antallet gisler Israel krever løslatt redusert fra 40 til 33 – kanskje fordi israelerne nå regner med at flere av gislene som har vært holdt i Gaza siden 7. oktober er omkommet. Etterkommer Hamas kravet tilbyr Israel 40 dagers våpenhvile (Israel bruker begrepet «bærekraftig ro») og potensiell løslatelse av tusenvis av palestinere fra israelske fengsler.

Hamas bekrefter at de vurderer forslaget, overlevert via fredsmeglere i Kairo, men den islamistiske organisasjonens talsperson Osama Hamdan understreker overfor pressen at «å stanse angrep på palestinere kan ikke kalles generøst». Siden november, da partene i krigen ved et tilfelle utvekslet fanger og gisler, har forhandlinger om opphør i krigshandlinger strandet på at Hamas krever at Israel trekker sine styrker permanent ut av området. Haaretz/Al Jazeera/The New York Times

COLUMBIA-UNIVERSITETET I New York...