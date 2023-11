Israel planlegger for store sivile tap i Gaza

Israel vil ikke fortelle om hæren i forbindelse med denne Gaza-krigen har endret retningslinjene sine for hvor store sivile tap som regnes som akseptable i planleggingen av angrep på Hamas. Angivelig skal selv ikke USA vite nøyaktig hvilke kriterier israelerne opererer etter. Washington Post har snakket med eksperter og myndighetskilder i USA som peker på at israelerne – utrustet med amerikanske våpen og amerikansk etterretning – tar høyde for langt flere drepte sivile enn hva USA selv ville gått god for.

Mark Lattimer, sjef for Ceasefire Centre for Civilian Rights, viser til bombingen i flyktningbydelen Jabalia i forrige uke, der flere enn 110 mennesker antas døde i et angrep der Israel skrøt over å ha drept en Hamas-leder i tunneler under boligkvartalet. – Jabalia-angrepet, siden det var en planlagt bombing, viser at Israel må ha en toleranse for sivile tap som er mange ganger større enn for eksempel USAs luftforsvar under krigen mot IS, sier Lattimer.

Så mange som 10 000 mennesker kan være drept i israelske angrep i Gaza i tiden etter Hamas-angrepet 7. oktober. (Dødstallene fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter er foreløpig ikke mulig å verifisere).

DEKKER IKKE TRUMPS GALE UTTALELSER: En fersk undersøkelse av Media Matters for America, en uavhengig forening som fungerer som en media-vaktbikkje i USA, finner at amerikanske kringkastingsmedier nesten ikke har rapportert om Donald Trumps mange feilaktige og usammenhengende uttalelser. Media Matters trekker fram fire tydelige eksempler: 1) da Trump blandet de autoritære lederne i Ungarn og Tyrkia (Viktor Orbán og Recep Tayyip Erdoğan); 2) da han forvekslet sin tidligere republikanske motstander Jeb Bush med tidligere president George W. Bush; 3) da han blandet president Joe Biden med tidligere president Barack Obama; 4) og da Trump kom med en forvirret uttalelse der han anklaget Biden for å lede landet inn i «andre verdenskrig».

MSNBC og CNN er de eneste som har hatt sendinger om disse Trump-uttalelsene, med kun 35 og ni minutter hver. Fox News har tatt opp noe av dette i sendinger på mindre enn ett minutt. Media Matters har søkt opp nevnte Trump-uttalelser i perioden cirka en uke etter hver av dem ble sagt.

Flere amerikanske medier har skrevet omfattende om alderen til Biden (snart 81 år) etter at han lanserte sitt presidentkandidatur. De samme mediene har likevel ikke problematisert Donald Trumps alder, til tross for at han bare såvidt er fire år yngre (77).

KONSPI-KANDIDATEN SOM VIL BLI PRESIDENT: Biden og Trump blir ikke de eneste presidentkandidatene ved valget neste år. På stemmeseddelen vil amerikanerne også finne navnet til Robert Kennedy jr. – nevø av en av de mest populære presidentene landet har hatt, og sønn til til den tidligere utenriksministeren som var i ferd med å vinne nominasjonskampen partiet da han ble offer for et dødelig attentat i California i 1968. Junior, som stiller som uavhengig kandidat i 2024, er imidlertid av en noe annen politisk legning enn resten av den berømte familien: Han er en av USAs største spredere av den forlengst tilbakeviste løgnen om at vaksiner fører til autisme og påsto på et pressemøte så seint som i sommer at han mener covid 19-viruset er målrettet til å angripe visse etnisiteter mer enn andre. Dessverre viser det seg at et oppheng i sprø konspirasjonsteorier ikke er noe hinder for å få høyt oppslutning – på det meste har 15 prosent av de spurte i meningsmålinger sagt at de vil stemme på Kennedy jr. Det store spørsmålet blir om han vil stjele mest stemmer fra Trump eller Biden (nei, svaret er langt fra opplagt). Les vår oppskriving om Robert Kennedy jr. her.

15 000 SYKEPLEIERE VIL SLUTTE: 17,7 prosent av yrkesaktive sykepleiere svarer at de ønsker å forlate helsetjenesten helt. Det kommer fram i Norsk sykepleierforbunds medlemsundersøkelse for 2023 som ble lagt fram i dag, der 18 000 sykepleiere deltok. Andelen som ønsker å slutte tilsvarer omtrent 15 000 sykepleiere på landsbasis, og er enda større i de yngre aldersgruppene – blant sykepleiere mellom 30 og 39 år ligger den på 26,6 prosent. Lav lønn og stor arbeidsbelastning blir oppgitt som hovedgrunnene. Til Dagsavisen omtaler forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen tallene som et nasjonalt problem: – At 15 000 ønsker å slutte i jobben er et massivt tall (…) Det fører til store problemer rundt pasientsikkerheten i tjenesten.

Lørdag kunne VG melde at hundrevis av store operasjoner innen eksempelvis hjertekirurgi blir utsatt på landets største sykehus fordi det mangler kompetent personell på intensiv- og overvåkingsavdelingene til å ta vare på pasientene etterpå. – Vi er inne på en farlig vei. Samtidig som behovet for sykepleiere øker, klarer vi ikke å utdanne nok sykepleiere, og vi klarer ikke å ta vare på dem vi har. Allerede er det flere kommuner hvor det ikke er nok sykepleiere til å drifte sykehjem, tilby nok hjemmesykepleie, eller gi et godt nok føde- og barseltilbud, sier Larsen til Dagsavisen. Tidligere i år viste Navs bedriftsundersøkelse at det allerede mangler 5600 sykepleiere og 2000 helsefagarbeidere til stillinger som står ledig.

