Israel: Omfattende angrep mot Gaza igangsatt

ISRAELS FORSVAR SIER at et omfattende angrep mot Gaza er igangsatt. Det er ikke utdypet om det innebærer bakkeinvasjon, men IDF-talsmann Jonathan Concrius sier at en slik operasjon kan starte «når forholdene ligger til rette for det». Han uttrykker samtidig et håp om at dagen vil bli roligere enn de foregående, siden «vi har en lang og veldig, veldig farlig vei foran oss».

Statsminister Benjamin Netanyahu lovet å «knuse og eliminere» Hamas og sier hvert eneste medlem av organisasjonen er «en død mann» etter gårsdagens første møte med sikkerhetskabinettet i den nye regjeringen. Der er sentrumspartiet Blått og hvitt tatt opp som koalisjonspartner. Dette gir regjeringen flere medlemmer med bakgrunn fra militæret og sender ifølge Blått og hvitt-leder Benny Gantz et budskap om at Israel står samlet om å mobilisere mot fienden. Hoved-opposisjonsleder Yair Lapid nekter imidlertid å bli med i en regjering der en rekke ytre høyre-politikere fortsatt sitter.

Luftangrepene mot Gaza fortsatte med uforminsket styrke i natt, og palestinske helsemyndigheter sier nå at 1200 er omkommet. I løpet av en særlig intens time i natt skal 51 ha mistet livet. Ifølge FN er 330 000 i tillegg fordrevet fra sine hjem. Generalsekretær Antonio Guterres presser på for at nødhjelp – mat, drivstoff og vann – må tillates inn gjennom blokaden. Sykehusene skal være i fare for å måtte stenge ned på grunn av strømmangel. Det hvite hus sier det er samtaler med både Israel og Egypt om å få inn forsyninger, og la beboere komme ut av Gaza.