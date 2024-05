NYE ISRAELSKE ANGREP rammer Rafah, også delene av byen der teltleirene med internt fordrevne flyktninger står tett i tett fordi de er utpekt som trygge for sivilbefolkningen. Lokale kilder hevder sju palestinere i natt omkom etter at et missil traff en boligbygning i bydelen al-Hashashin. Det skjer på tross av verdenssamfunnets kraftige fordømmelse av angrepet som søndag drepte 45 i bydelen Tal as-Sultan, og som statsminister Benjamin Netanyahu sier var «en tragisk feil».

FNs toppdiplomat med ansvar for nødhjelp, Martin Griffiths, er den siste til å bruke harde ord om det som skjer: «Om angrepet var en krigsforbrytelse eller en tragisk feil er ikke en debatt for Gazas folk. Det som skjedde var den siste og muligens den aller grusomste vederstyggeligheten». I dag møtes FNs sikkerhetsråd til en lukket sesjon om det som skjer i Rafah. Al Jazeera/Haaretz/AP News



STORBRITANNIAS STATSMINISTER Rishi Sunak er under press for å følge Norge, Spania og Irlands eksempel og anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Sky News



UKRAINA HAR RAMMET EN russisk radarinstallasjon så langt som 1800 kilometer fra fronten. Det skjer ved bruk av en langdistansedrone. Samtidig hevd...