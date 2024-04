Israel lover etterforskning etter at hjelpearbeidere ble drept i Gaza

ISRAELS MILITÆRE STYRKER varsler en «fullstendig gjennomgang» av det som skjedde da en konvoi ble rammet av et luftangrep og minst fem hjelpearbeidere tilhørende den USA-baserte organisasjonen World Central Kitchen ble drept ved Deir al-Balah sentralt på Gaza-stripen mandag. Blant de drepte skal det være minst en palestiner, samt polske, britiske og australske statsborgere.

Australias statsminister Anthony Albanese sier drapet på hjelpearbeidere er «fullstendig uakseptabelt» og «hinsides enhver rimelig omstendighet» og varsler at saken skal tas opp med Israels ambassadør til landet. Også en talsperson USAs nasjonale sikkerhetsråd har kommentert hendelsen og krevet en israelsk etterforskning. Hamas, hvis helsemyndigheter rapporterte om hendelsen mandag kveld, anklager israelerne for å «terrorisere» hjelpeorganisasjoner og avskrekke dem fra å gjennomføre humanitære operasjoner.

Leger uten grenser, en annen humanitær organisasjon som er aktiv i Gaza, melder om at Shifa-sykehuset – Gazas største – er i ruiner etter at Israel har avsluttet en to uker lang beleiring. BBC News/Reuters/Haaretz/Al Jazeera

REVOLUSJONSGARDEN I IRAN sier sju av ...