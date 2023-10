Israel krever evakuering av Gaza-sykehus. Umulig, mener Røde halvmåne

ISRAEL HAR BEORDRET DEN palestinske avdelingen av Røde halvmåne om det hjelpeorganisasjonen mener er en umulig oppgave: Å evakuere Al-Quds, et av de største sykehusene i Gaza by, der det er pasienter i intensivbehandling, nyfødte barn i inkubator og mange tusen sivile som har søkt tilflukt. Området sykehuset ligger i ble bombet hele søndag, med enkelte treff så nært som 50 meter på, ifølge dets egne uttalelser i sosiale medier.

Samtidig melder palestinere i nord-Gaza om et økt antall luft- og artilleriangrep i dag tidlig, idet israelske bakkestyrker støttet av stridsvogner fortsetter å ta seg inn på området til stor fare for befolkningen.

Rekordmange 33 lastebiler med vann, mat og medisiner ble sluppet inn på Gaza søndag, men hjelpearbeidere sier behovet for nødhjelp fortsatt er langt større. FN sier det begås innbrudd i deres nødhjelpslagere for å få ut mel og andre varer.

Fordi krigføringen gjør det umulig for uavhengige journalister eller hjelpeorganisasjoner å ettergå tapstall lokalt i Gaza, er det ikke kjent hvor mange palestinere som er drept i israelske angrep så langt. Hamas-kontrollerte myndigheter oppgir nå at det dreier seg om over 8000 siden angrepene begynte som respons på terrorangrepet mot Israel 7. oktober. BBC News/Al Jazeera/AP News/Reuters/